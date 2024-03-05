Çiğli/İzmir\'de Helikopter Arıza Nedeniyle Acil İniş Yaptı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.