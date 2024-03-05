MSB: "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Çiğli/İzmir'de Helikopter Arıza Nedeniyle Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.
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