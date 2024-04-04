Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı

Politika

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Belediyeye ait Yıldıztepe Yerleşkesi'nde de devir teslim töreni yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Mudanya Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Deniz Dalgıç da Mudanya Adliyesi'ndeki Seçim Kurulu'na gelerek bugün mazbatasını aldı. Mazbata alım törenin ardından adliye önünde meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi. Dalgıç'ın mazbata alma ve görevi devir alma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Atalay ve partililer katıldı.

Adliye önünde kısa bir konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kutlamaların sona erdiğini artık çalışma vakti olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tüm teşkilatları kutladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya'da güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.

Görev devir teslim töreni de Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi'nde yapıldı. Eski belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'yı tertemiz hale getirdiklerini ve emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. CHP'nin bayrağının Mudanya'da her zaman en yükseklerde dalgalanacağını sözlerine ekleyen Türkyılmaz, 10 yıl boyunca kendi ile birlikte şehre hizmet eden çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, Mudanya'yı ve Bursa'yı asla geri vermemek üzere çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yeni ve eski belediye başkanları birbirlerine çiçek takdim etti. - BURSA