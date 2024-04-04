Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Belediyeye ait Yıldıztepe Yerleşkesi'nde de devir teslim töreni yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Mudanya Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Deniz Dalgıç da Mudanya Adliyesi'ndeki Seçim Kurulu'na gelerek bugün mazbatasını aldı. Mazbata alım törenin ardından adliye önünde meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi. Dalgıç'ın mazbata alma ve görevi devir alma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Atalay ve partililer katıldı.
Adliye önünde kısa bir konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kutlamaların sona erdiğini artık çalışma vakti olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tüm teşkilatları kutladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya'da güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.
Görev devir teslim töreni de Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi'nde yapıldı. Eski belediye başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'yı tertemiz hale getirdiklerini ve emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. CHP'nin bayrağının Mudanya'da her zaman en yükseklerde dalgalanacağını sözlerine ekleyen Türkyılmaz, 10 yıl boyunca kendi ile birlikte şehre hizmet eden çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.
CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, Mudanya'yı ve Bursa'yı asla geri vermemek üzere çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından yeni ve eski belediye başkanları birbirlerine çiçek takdim etti. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı - Son Dakika
CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
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