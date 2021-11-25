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Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! - Son Dakika

Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!

25.11.2021 14:31
Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, TL'nin tarihi değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. "Şu an piyasada fiyat oluşamıyor. Alan da satan da fiyat veremiyor, belli ölçüde mal satmak da istemiyorlar." diyen Usta, "Türkiye varlık içerisinde bir kıtlığa doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. Usta ayrıca muhalefet partileri olarak bugün saat 17.30'da Meclis'te bir araya gelerek ekonomiye ilişkin görüşeceklerini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta TBMM'de basın açıklaması gerçekleştirdi, ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulanan ekonomi politikalarının piyasa ile paylaşılması gerektiğini vurgulayan diyen Usta, "Piyasa ile bunun bir iletişimini yapın. Nihayetinde piyasayı inandıramadığınız zaman uyguladığınız politika veya model, bir model olduğunu düşünmüyorum da, doğru olsa bile siz piyasa oyuncularını buna inandıramadığınız zaman netice alma imkanınız yok. Bunu bile yapmaktan aciz bir durum var. Yaptıkları şey her ne ise bunun anlatılması lazım." şeklinde konuştu.

"KURTULUŞ MÜCADELESİ 100 YIL ÖNCE YAPILDI"

"Bu işler meydan okuyarak olmaz." ifadelerini kullanan Usta, "Veya birilerini düşman göstererek, 'mandacılık' diyerek, 'yeni bir Kurtuluş mücadelesi' yapıyoruz diyerek bu işler olmaz. Kurtuluş mücadelesini bu ülke 100 yıl önce yaptı. Biz bir istila mı yaşıyoruz da Kurtuluş mücadelesi yapılıyor? 20 yıldır siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Eğer bir Kurtuluş mücadelesi yapılacak bir durum oluştuysa bunu siz oluşturdunuz sayın Erdoğan ve kabinesi." açıklamasında bulundu.

"VARLIK İÇERİSİNDE KITLIK" TESPİTİ

Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an piyasada fiyat oluşamıyor. Alan da satan da fiyat veremiyor, belli ölçüde mal satmak da istemiyorlar. Dün akşam saat 22.00 gibi benzin istasyonlarında 'mazot, benzin yok' denildi. Çünkü 'fiyat artacak, niye satayım?' Böyledir bu, herkes stoklamaya bakar çünkü her gün fiyat arttığı bir dönemde veya yerine yenisini koyamayacaksa, yenisini pahalıya alacaksa elindekini satmak istemez. Türkiye varlık içerisinde bir kıtlığa doğru gidiyor."

"MUHALEFET PARTİLERİ OLARAK YAN YANA GELECEĞİZ"

Bugün saat 17.30'da muhalefet partileri olarak yan yana geleceklerini belirten Usta şunları kaydetti:

"Meclis'te Türkiye ekonomisini değerlendirme toplantısı yapacağız. Şu ana kadar cevap gelen CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi. Bir değerlendirme toplantısı olacak. Büyük ihtimalle bir yol haritası çıkaracağız. İnsan bazen her şeye hemen alışıyor ama 12-13 lira dolar kuru demek, kurun bir günde yüzde 10 değer kaybetmesi çok olağanüstü şeyler. Bunlar kriz dönemleridir."

Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!

Erhan Usta, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! - Son Dakika
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