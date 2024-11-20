Muhalefetle Casusluk Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Muhalefetle Casusluk Toplantısı

Özlem Zengin, muhalefetle casusluk düzenlemesini tartıştı, ikinci toplantı hedefleniyor.

20.11.2024 21:19
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle casusluk düzenlemesine yönelik yaptıkları toplantıya ilişkin, "Çok sağlıklı bir ortam oldu, değerlendirdik, şimdi üzerine biraz çalışacağız, tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle casusluk düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'in yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Diğer grup başkan vekilli arkadaşlarımız sorular yönelttiler, kafalarına takılan, itirazlarını bir kez daha ifade ettiler. Çok sağlıklı bir ortam oldu, değerlendirdik, şimdi üzerine biraz çalışacağız, tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Yeni bir düzenleme mi olacak eskisinin üzerinden mi bir çalışma yapılacak?" sorusu üzerine Zengin, "Bir çalışalım bakalım." dedi.

Muhalefet partilerinin itirazlarının sorulması üzerine Zengin, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi, neden yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerinde bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız. Ama sonuçta onların itirazlarını da dinlemek iyi oldu. Bizim cevaplarımız da onlar için çok iyi oldu. Çok sakin, Genel Kurulun tartışmasından uzak, sakin sakin, bunu da ilk defa yapıyoruz o da önemli diye düşünüyorum. Bunun üzerine bir kez daha bir araya geleceğiz."

İkinci toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin soruya karşılık Zengin, ikinci toplantının çok uzak olmayacağını, çalışacaklarını sonra tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Özlem Zengin, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

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