Muharrem İnce, CHP\'ye Döndü

Yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, 5 dönem milletvekilliği yaptığı memleketi Yalova'da partisinin il örgütünü ziyaret etti.

Memleket Partisi'ni kapatarak yeniden CHP saflarına geçen Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya geldi. İnce, CHP Yalova İl Teşkilatı'nda partililerle buluştu. İnce'ye eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel ile eski Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti. CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce ve eski Memleket Partililere selamlama konuşması yaptı. Doğancı, ardından İnce'ye çiçek takdim etti.

Daha sonra söz alan Muharrem İnce, "Ben burayı özlemişim. 1979 ara seçimlerinde zifti erittik, boya bulamadık. Samanlıkların duvarlarına gece, 'CHP, Karaoğlan Ecevit' yazdık. 2 sene öncesine kadar o samanlık duruyordu. Babamın evine giderken sürekli oradan geçiyordum. Samanlık yıkıldı, bizim yazı gitti, yoksa ispatlardım. 42 yıl bir mücadele verdik, sonra bir ayrılığa düştük. 'Ayrılığı anlamadık, ayrılığa düşmeden' diyor ya şair. Ayrıldık. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Başkasının evine gitmedim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim CHP'ye Çankaya'dan üye oldum. Ben burada bir ağabeyiniz olarak, 5 dönem buradan seçilmiş bir milletvekili olarak, cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmış biri olarak, benim rekorum hala geçilmedi. İstanbul, İzmir mitingi bir daha kimse geçemedi onu. Ben kolay kolay da geçileceğini sanmıyorum. Bu o gün için öyleydi, gerekliydi. Ben burada bir ağabey olarak sizlerle çalışmaya hazırım. İşinize karışmam, akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Üye de değilim buradan. Çankaya'dan üyeyim. Oy hakkım dahi yok ama yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım, söylerim. Davet ederseniz gelirim, mikrofon uzatırsanız konuşurum. Ben 16 yıl milletvekilliğini yaptım bu şehrin. Benden sonra Özcan Bey seçildi. Şimdi Tahsin Bey seçildi, başka arkadaşlarımız seçildi. Onlara yardımcı olacağız. Burada emek vereceğiz hep birlikte" dedi.

İnce, partililere de Yalova'dan 3 milletvekili hedefi koydu. Konuşmaların ardından parti binası önünde İnce, partililerle çay içti. Pnograma CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan da katıldı. - YALOVA