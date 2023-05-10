Muharrem İnce'den, "Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım" diyen Ali Yeşildağ'a jet yanıt! - Son Dakika
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Muharrem İnce'den, "Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım" diyen Ali Yeşildağ'a jet yanıt!

10.05.2023 15:15

Son dönemde yayınladığı videolarda bazı siyasiler hakkında iddialar öne süren Ali Yeşildağ, bugün de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili cinsel içerikli bir video yayınlayacağını söyledi. Yeşildağ'ın paylaşımına dakikalar içinde cevap veren İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda sosyal medyada yayınladığı videolarda birçok tanınmış isme yönelik iddialarda bulunan Ali Yeşildağ'ın hedefinde bu kez 14 Mayıs seçimlerinden yarışacak dört adaydan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce vardı.

"BU HALK HER ŞEYİ BİLMELİ"

Yeşildağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.

Ali Yeşildağ 'Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım' dedi, İnce'den yanıt gecikmedi

MUHARREM İNCE'DEN KASET İDDİASINA YANIT

Yeşildağ'ın paylaşımına dakikalar sonra yine Twitter üzerinden yanıt veren İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.

Ali Yeşildağ 'Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım' dedi, İnce'den yanıt gecikmedi
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: vay arkadaş bu yeşildağ bunları neden bugüne saklamış ki..bi oyunlar dönüyor ama..du bakalım altından ne çıkacak Cevap Yaz 38 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Muharrem İnce'den, 'Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım' diyen Ali Yeşildağ'a jet yanıt! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den, "Cinsel içerikli videosunu yayınlacağım" diyen Ali Yeşildağ'a jet yanıt! - Son Dakika
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