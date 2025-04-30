Muhtarlarla Buluşma

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de merkez, belde ve köy muhtarlarıyla buluştu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de merkez, belde ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda altyapıdan tarıma, afet yönetiminden, gençlerin köy ve beldelerde yaşamayı tercih edebileceği şartların oluşturulmasına kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Gider, Türkiye'nin yeni yüzyılında muhtarların sadece yerelde değil, ulusal ölçekte de önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Muhtarlık sadece yerel yönetimin en küçük birimi değil, milletin devletle kurduğu en güçlü temastır" dedi.

Çanakkale'nin her noktası hem tarih taşır, hem geleceğe yön verir

Toplantıda konuşan Milletvekili Ayhan Gider, "Çanakkale'nin köyleri de, beldeleri de. mahalleleri de tarih taşır, üretim yapar, milletin vicdanını yansıtır. Bu topraklarda sadece geçmişin hatırası değil, geleceğin temeli var. Bugüne kadar yolundan suyuna, eğitimden tarıma kadar her alanda önemli hizmetler ulaştırdık. Ama yetmez, daha fazlasını yapmalıyız. Gençler köyde ya da mahallede kalmak istiyorsa onlara sadece geçim değil, yaşam kurabilecekleri bir ortam sunmalıyız. Sağlık hizmetinden sosyal imkanlara kadar her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bu vizyonu siz muhtarlarımızla birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa ve Yerel Katılım Vurgusu

Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa sürecine de değinen Ayhan Gider, muhtarların bu süreçte daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni anayasada milletin sesi daha çok yer bulacaksa, bu sesi ilk duyan sizlersiniz. Devletin sıcak yüzü, ilk kapısı sizsiniz. Talepleriniz sadece mahalle ya da köy sınırında kalmaz, ülkenin geleceğine yön verir. O yüzden bu sürece katılımınız çok kıymetli" diye konuştu.

Afetlere Karşı Güçlü Altyapı, Dirençli Yerleşimler

Deprem kuşağında yer alan Çanakkale'de şehir-köy ayrımı yapmaksızın her yerleşimin dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Gider, şunları kaydetti: "Çanakkale birinci derece deprem bölgesinde. Bugüne kadar şehir merkezlerinden en ücra yerleşimlere kadar önemli altyapı yatırımları yaptık. Ama artık çıtayı daha da yükseltmemiz gerekiyor. Köy yolları, içme suyu sistemleri, sağlık erişimi Bunlar artık birer lüks değil; her vatandaşımız için vazgeçilmez ihtiyaç. Bu yatırımları hızlandırmak ve eksikleri tamamlamak bizim sorumluluğumuz."

Toprağın Değeri Yeniden Artmalı

Ayhan Gider, sadece kırsal değil, tüm yerleşimlerde üretimi teşvik etmenin ve toprakla bağ kurmanın önemine dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözü artık sadece tarihi bir hatırlatma değil, bugünün Türkiye'si için stratejik bir zorunluluktur. Toprağın yeniden kıymetli hale gelmesi, gençlerin üretime yönelmesi gerekiyor. Bugüne kadar verilen tarım destekleri, alım garantileri ve altyapı yatırımlarıyla önemli bir yol kat ettik; ancak daha planlı, daha sürdürülebilir bir üretim modeliyle hem köyü hem mahalleyi yaşanabilir kılmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan muhtarlar; ulaşım, altyapı, su, üretim ve sosyal yaşamla ilgili taleplerini doğrudan iletme imkanı buldu. Notlar alındı, çözüm önerileri değerlendirildi. Samimi ve çözüm odaklı atmosferde gerçekleşen buluşma, yerel yöneticilerle kurulan güçlü diyaloğun somut bir örneği oldu. - ÇANAKKALE