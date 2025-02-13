Münih'teki Saldırıya Üzüntü

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Münih kentinde yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde bugün yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA