Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım

11.04.2022 16:13
Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım

Mustafa Sarıgül siyasi partilere seslenerek 'genel af' çağrısında bulundu. Sarıgül, "Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, Parti Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, açıklamasında siyasi partilere seslenerek 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım" dedi.

"KADER MAHKUMLARINA BİR ŞANS DAHA VERELİM"

Mustafa Sarıgül 'genel af' çağrısı için, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
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Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım - Son Dakika


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