Mustafa Savaş, Söke'deki iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Savaş, Söke'deki iftar programına katıldı

Mustafa Savaş, Söke\'deki iftar programına katıldı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Savaş, Aydın ve Söke'de başarı hikayesi yazacaklarını belirtti. Savaş, belediyeden kaynaklı bir yorgunluk ve bıkmışlık olduğunu ileri sürerek, Söke'ye hizmetlerin artacağını vurguladı. Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da Söke'nin hak ettiği değere ulaşacağını ifade etti. İftara, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, esnaf odası başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

26.03.2024 09:05  Güncelleme: 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesindeki iftar programına katıldı.

Çarşamba pazar yeri alanında düzenlenen programda konuşan Savaş, 31 Mart seçimlerinde Aydın ve Söke'de başarı hikayesi yazacaklarını savundu.

Kentte belediyeden kaynaklı bir yorgunluk ve bıkmışlık yaşandığını ileri süren Savaş, "Heyecanlı bir bekleyiş var. Tekin kardeşimle beraber Söke'mizin hizmetlerini beraber yapacağız. Söke hizmetlere doyacak. Bizde uyum olur, birlik olur. Bizde kavga olmaz, hizmet olur. Söke'miz de hak ettiği hizmetlere önümüzdeki dönemde kavuşacak. Karşı taraf telaş içinde bazı adımlar atıyor. Bazı açılışlarla komik duruma düştüğünü tüm Sökeliler görüyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da Söke'nin hak ettiği değere ulaşacağını söyledi.

İftara, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, esnaf odası başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Savaş, Haluk Alıcık, AK Parti, İftar, Aydın, Söke, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Savaş, Söke'deki iftar programına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
08:27 Tunceli’de Serdar Alp’in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi
07:59 Karabük’te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
03:47 Özel’den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum Özel'den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:39 Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
07:26 İmamoğlu’ndan “Mal beyanında olmayan 3 villa“ iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine
05:11 Konya’da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
02:04 Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti
01:06 AVM’de beyzbol sopalı cinayet AVM'de beyzbol sopalı cinayet
00:35 Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 10:20:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Savaş, Söke'deki iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement