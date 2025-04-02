Myanmar'da Geçici Ateşkes İlan Edildi - Son Dakika
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Politika

Myanmar'da Geçici Ateşkes İlan Edildi

Myanmar'da depremlerin ardından 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes duyuruldu. Arama-kurtarma devam ediyor.

02.04.2025 18:34
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Myanmar'da askeri yönetim, geçtiğimiz hafta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollar, köprüler, binalar hasar gördü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ülke genelinde yardım ve yeniden inşa çalışmalarını hızlandırma, barış ve istikrarı korumak amacıyla 2-22 Nisan 2025 tarihi arasında geçici ateşkes ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Depremlerde şu ana kadar 2 bin 886 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 639 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye de dahil olmak üzere farklı ülkeler destek veriyor.

İç savaş 2021'deki darbeden bu yana sürüyor

Askeri yönetim, Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi'nin başında olduğu sivil hükümete darbe yaparak Şubat 2021'de iktidara gelmişti. Myanmar ordusu, darbeyle iktidarı ele geçirdiğinden beri cuntaya karşı çıkmak için kurulan çeşitli grupların yanı sıra daha eski etnik silahlı gruplarla çatışıyordu. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Türkiye, Myanmar, Deprem, Dünya, Son Dakika

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