Politika

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.

Menteşe için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, TBMM eski Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, esi Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Menteşe için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Menteşe için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Menteşe'nin naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.