NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İspanyol El Pais gazetesine demeç verdi. Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunu değerlendiren Sözcü Kalın, önemli mesajlar verdi.

"NATO BİR GÜVENLİK İTTİFAKIDIR"

Kalın "Süreç İsveç ve Finlandiya'nın ne yapacağına bağlı. Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir. NATO bir turizm ya da ekonomi ittifakı değil; bir güvenlik ittifakıdır, yani tüm üyelerine eşit ve adil bir şekilde güvenliği sağlamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

STOLTENBERG ZİRVEYİ DUYURMUŞTU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğini söylemişti.