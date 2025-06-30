Netanyahu, Beyaz Saray'a Gidiyor

İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gideceği iddia edildi. İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Netanyahu'nun seyahatine ilişkin Beyaz Saray'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. - TEL AVİV