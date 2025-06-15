Netanyahu\'dan İran\'a Karşı Sert Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, "İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü. Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" dedi.

Netanyahu, "İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız. Bir önceki yüzyılda zaten bir tane yaşadık. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

İran'ın 9 bombaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu iddia eden Netanyahu, "Tek yapmaları gereken onları silah haline getirmekti. Biz bunu durdurduk" dedi.

"Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır"

İran'daki hedefleri arasında rejim değişikliği olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" dedi.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı'nın öldürüldüğünü öne sürdü

Netanyahu, İsrail saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Mohaqiq'in öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdi

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar öncesinde bilgilendirildiğini belirterek, İsrail istihbaratının ABD ile "her türlü bilgiyi" paylaştığını açıkladı. - TEL AVİV