Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı İddiası - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı İddiası

Netanyahu, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah liderinin öldüğünü açıkladı ve Lübnan'ı uyardı.

08.10.2024 20:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in ve Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin de öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile Lübnan halkına hitap etti. Netanyahu, İsrail'in 3 Ekim'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ve Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin adını paylaşmayan Netanyahu, "Bugün Hizbullah uzun yıllardır olmadığı kadar zayıflamış durumda" ifadelerini kullanarak, Lübnan halkından ülkeyi Hizbullah'ın kontrolünden geri almaya çağırdı. Netanyahu, "Şimdi siz, Lübnan halkı, önemli bir kavşakta duruyorsunuz. Bu sizin seçiminiz. Artık ülkenizi geri alabilirsiniz. Onu barış ve refah yoluna geri döndürebilirsiniz" dedi.

Netanyahu, "Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki ülkeniz yeniden refaha kavuşabilsin, böylece gelecek nesiller Lübnanlı ve İsrailli çocuklar ne savaş ne de kan döküldüğünü bilecek, nihayet barış içinde birlikte yaşayacaklar" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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