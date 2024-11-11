Netanyahu, Hizbullah'a Saldırıları Onayladı

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın Hizbullah'a Eylül ayında gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarını onayladığını söyledi.

Lübnan'da Eylül ayında Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazları ve telsizler eş zamanlı patlatılması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 400 kişi de yaralanmıştı. İsrail tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıya ilişkin İsrailli tarafından ilk kez açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın Hizbullah'a Eylül ayında gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarını onayladığını söyledi. Netanyahu'nun kabine toplantısında "Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ortadan kaldırılması, savunma teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve siyasi kademedeki sorumluların muhalefetine rağmen gerçekleştirildi" dediği ifade edildi.

İsrail basını da haberlerinde, Netanyahu'nun kabine toplantısında saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini yazdı. Haberlerde, Netanyahu'nun üst düzey savunma yetlilileri ve siyasi isimlerin karşı olmasına rağmen saldırıların gerçekleştirildiği ifade edildi. - TEL AVİV