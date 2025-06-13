Netanyahu: İran'a Saldırılar Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İran'a Saldırılar Devam Edecek

13.06.2025 09:23
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların tehdit ortadan kalkana dek süreceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana kadar sürecek" dedi. Netanyahu, "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduk" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı hedef alan son saldırılarıyla ilgili bir video mesaj yayınladı. İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıyan "Yükselen Aslan Harekatı"nın başlatıldığını söyleyen Netanyahu, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana kadar sürecek" dedi. İran'ın son yıllarda 9 atom bombasına yetecek miktarda yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini savunan Netanyahu, "Son aylarda İran daha önce hiç atılmamış adımlar attı. Bu zenginleştirilmiş uranyumu silaha dönüştürme adımları attı. İran durdurulmazsa çok kısa bir sürede nükleer silah üretebilir. Bir yıl içinde olabilir, birkaç ay içinde olabilir, bir yıldan daha kısa bir sürede olabilir. Bu, İsrail'in varlığı için açık ve mevcut bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduk"

İran rejiminin İsrail'e yönelik bir "nükleer soykırım" hazırlığında olduğunu savunan Netanyahu, "Başbakan olarak defalarca belirttiğim üzere İsrail, yok olmamızı isteyenlerin bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları geliştirmesine asla izin vermeyecektir. Bu gece, İsrail bu sözlerini eylemleriyle destekliyor" dedi. Netanyahu, "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduk. İran'ın nükleer silahlandırma programının kalbini vurduk. İran'ın ana uranyum zenginleştirme tesisini hedef aldık. Uranyum bombası üzerinde çalışan İran'ın önde gelen nükleer bilim insanlarını hedef aldık. İran'ın balistik füze programının kalbini de vurduk" ifadelerini kullandı.

"Tahammül edilemez ve durdurulması gereken bir tehdit"

İran'ın geçtiğimiz yıl İsrail'e 300 balistik füze fırlattığını iddia eden Netanyahu, "Bu füzelerin her biri 1 ton patlayıcı taşıyor ve yüzlerce insanın hayatını tehdit ediyor. Yakında bu füzeler nükleer bir yük taşıyabilir ve yüzlerce değil milyonlarca insanın hayatını tehdit edebilir. İran, üç yıl içinde bu balistik füzelerden 10 bin tane üretmeye hazırlanıyor" iddiasında bulundu. Netanyahu, "10 bin ton TNT'nin New Jersey büyüklüğündeki bir ülkeye düştüğünü hayal edin. Bu tahammül edilemez ve durdurulması gereken bir tehdittir" diye konuştu.

Netanyahu İran halkına seslendi: "Mücadelemiz sizinle değil"

İran ve vekillerinin İsrail'i yok etmeye çalıştığını savunan Netanyahu, "Ancak İsrail halkı ve askerleri, ülkemizi savunmak için aslanlar gibi ayağa kalktı. Hamas'ı ezdik. Hizbullah'ı yerle bir ettik. İran'ın Suriye ve Yemen'deki vekillerini etkisiz hale getirdik" dedi. İran'ın "kaos ve katliam kampanyasından" zarar gören Arap komşularını da savunduklarını iddia eden Netanyahu, "İran'ın vekili Hizbullah'a karşı eylemlerimiz Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasına ve Suriye'de Esad'ın katil rejiminin çökmesine yol açtı. Bu iki ülkenin halkları artık farklı bir geleceğe, daha iyi bir geleceğe sahip olma şansına sahipler" ifadelerini kullandı. İran halkına da seslenen Netanyahu, "Mücadelemiz sizinle değil. Mücadelemiz, sizi 46 yıldır ezen acımasız diktatörlükle. Kurtuluş gününüzün yakın olduğuna inanıyorum" dedi.

"Eylemlerimiz dünyayı çok daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacak"

Netanyahu, İran'ın terörist vekillerine nükleer silahlar vermeyi planladığını iddia ederek, "Bu, nükleer terörizm kabusunu fazlasıyla gerçek kılacaktır. İran'ın balistik füzelerinin artan menzili, bu nükleer kabusu Avrupa şehirlerine ve sonunda ABD'ye getirecektir" diye konuştu. İran'ın İsrail'e "küçük şeytan", ABD'ye "büyük şeytan" dediğini hatırlatan Netanyahu, "Bu yüzden onlarca yıldır milyonlarca insana 'İsrail'e ölüm' ve 'ABD'ye ölüm' çağrıları yaptılar" şeklinde konuştu. İsrail'in son saldırıları ile bu çağrılarına cevap verdiğini savunan Netanyahu, "Yaşasın İsrail, yaşasın ABD. Eylemlerimiz dünyayı çok daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın nükleer silah programına karşı gösterdiği liderlik için teşekkür eden Netanyahu, "İran'ın nükleer zenginleştirme programına sahip olamayacağını defalarca açıkça belirtti. Bugün, İran'ın sadece zaman kazandığı açık. İran, barışçıl ulusların temel gereksinimini kabul etmeyi reddediyor. Bu yüzden harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok. Hemen harekete geçtik" şeklinde konuştu.

"İsrail tarihten ders aldığını gösterdi"

İran eksenli "güvenlik tehdidini" 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımı ile kıyaslayan Netanyahu, "Bir daha asla. Bugün İsrail, tarihten ders aldığını gösterdi. Düşmanlar sizi yok etmeye yemin ettiğinde onlara inanın" şeklinde konuştu. Netanyahu, "Düşmanlar kitlesel ölüm silahları yaptığında onları durdurun. İsrail'in bugün yaptığı tam olarak budur. Bundan sonraki nesiller ve tarih, bizim neslimizin dik durduğunu, zamanında hareket ettiğini ve ortak geleceğimizi güvence altına aldığını hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu: İran'a Saldırılar Devam Edecek - Son Dakika

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