Netanyahu: İran'a Saldırmalıyız - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İran'a Saldırmalıyız

13.06.2025 20:17
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Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanmasını durdurmak için saldırı yapmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kabine toplantısında başka çaremiz yok dedim. Saldırmazsak, yüzde 100 öleceğiz. Bu mükemmel olmasa bile yapmak zorundayız, çünkü İran'ın hem balistik hem nükleer silahlanma yönünü değiştirmek zorundayız. ABD desteği ya da en azından karşı çıkmaması bizim için son derece arzu edilen bir şey" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Video kaydıyla açıklama yapan Netanyahu, İran'ın nükleer programının ortadan kaldırılması talimatının 2024 yılının kasım ayında verildiğini belirterek, "Talimat, Nasrallah'ın suikastından kısa süre sonra geldi" dedi. Netanyahu, İran'ın uranyum zenginleştirmeden öteye geçerek nükleer silahlanma yolunda somut adımlar attığını ileri sürdü.

Saldırı için hedef olarak Nisan ayını belirlediklerini ancak çeşitli nedenlerle bu tarihte gerçekleşemediğini ifade eden Netanyahu, saldırı için neden bugünü seçtiğini söylemedi. Geçen yıl İran'ın balistik füze programına yönelik İsrail saldırılarından sonra Tahran'ın ayda 300 balistik füze üretmeyi hedefleyen bir programa başladığını ileri süren Netanyahu, "Artık daha fazla bekleyemezdik" şeklinde konuştu.

"Bize yönelik bir saldırı bekliyorum"

İran'ın karşılık vereceğini belirten Binyamin Netanyahu, "Bize yönelik bir saldırı bekliyorum. Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail halkına çağrı yaparak, yetkililerin talimatlarını dinlemelerini istedi.

İran'a yönelik ilk saldırıların "çok başarılı" olduğunu söyleyen Netanyahu, İran genelkurmayının önemli bir kısmının ve önde gelen nükleer bilim insanlarının hedef alındığını söyledi. Netanyahu, "İsrail, Natanz tesisini yok etti" ifadelerini kullandı.

"ABD desteği bizim için son derece arzu edilen bir şey"

Netanyahu, ABD desteği konusuna da değinerek, "Kabine toplantısında başka çaremiz yok dedim. Saldırmazsak, yüzde 100 öleceğiz. Bu mükemmel olmasa bile yapmak zorundayız, çünkü İran'ın hem balistik hem nükleer silahlanma yönünü değiştirmek zorundayız. ABD desteği ya da en azından karşı çıkmaması bizim için son derece arzu edilen bir şey" dedi.

Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte ABD'li muhataplarıyla yaptığı ve bir kısmı hala gizli olan görüşmelerle Washington'un desteğini aldıklarını vurgulayarak, saldırı hakkında Trump yönetiminin önceden bilgilendirildiğini açıkladı.

"Elde edilen başarı yeni bir Orta Doğu'ya kapı aralayabilir"

Dünya liderlerinin İsrail'in İran'a karşı kendini savunma hakkını tanıdığını savunan Netanyahu, bu operasyonun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.

Kum kenti yakınlarındaki Fordo tesisi gibi zorlu hedeflerin varlığını kabul ettiklerini söyleyen Netanyahu, balistik füze programının tüm bileşenlerinin savunmasız ve yer üstünde olduğunu da vurguladı. Netanyahu, "İran'daki saldırılarda elde edilen başarıların, Gazze'deki durumu da etkileyeceğini ve yeni bir Orta Doğu'ya kapı aralayabileceğini" ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

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