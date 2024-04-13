Netanyahu: İsrail, İran saldırısına her türlü senaryoya hazırlıklı - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İsrail, İran saldırısına her türlü senaryoya hazırlıklı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını ve savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını belirtti. Netanyahu, İsrail'in güçlü olduğunu ve her türlü tehdide karşı kendilerini savunacaklarını vurguladı.

13.04.2024 23:20  Güncelleme: 23:21
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu beklenen İran saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, "Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Netanyahu, "Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür" dedi.

ABD, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail'in yanında durduğunu belirten Netanyahu, "Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Siz İsrail vatandaşlarının da sükunetinizi koruduğunuzu biliyorum. Sizleri İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerini dinlemeye davet ediyorum. Birlikte ayaktayız ve Tanrı'nın yardımıyla tüm düşmanlarımızın üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail, İran saldırısına her türlü senaryoya hazırlıklı - Son Dakika

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