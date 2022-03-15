Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Hindistan'da Yüksek Mahkemeden başörtüsü yasağına onay - Son Dakika
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Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Hindistan'da Yüksek Mahkemeden başörtüsü yasağına onay

15.03.2022 12:58
Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Hindistan'da Yüksek Mahkemeden başörtüsü yasağına onay

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Yüksek Mahkeme, okullarda uygulanan başörtüsü yasağına onay verdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Yüksek Mahkeme, okullarda uygulanan başörtüsü yasağına onay verdi.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz aylarda bir devlet lisesinde başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasının ardından başörtüsü yasağına ilişkin kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, başörtüsü takmanın İslam için bir "esas" olmadığını iddia ederek ve eyalet hükümetinin öğrencileri belli bir üniformaya tabi tutma hakkına sahip olduğunu söyleyerek okullarda uygulanan başörtüsü yasağına onay verdi. Mahkemede bulunan öğrenciler ise karara itiraz ederek başörtüsü takmanın Hindistan anayasasında güvence altına alınan temel bir hak ve İslam'ın temel bir uygulaması olduğunu ifade etti. Mahkemenin kararının "anayasaya aykırı" olduğunu söyleyen öğrenciler, yasağa karşı yasal mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Kararı Yargıtay'a taşınmayı planlayan avukat Anas Tanwir de Karnataka mahkemesinin kararını "hatalı" olarak nitelendirdi.

Mahkeme kararı, Hindistan'ın 1.35 milyarlık nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturan, 200 milyondan fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkenin geri kalanı için emsal teşkil edebilir. Şu anda ülke genelinde okul üniformalarına ilişkin merkezi bir yasa veya kural bulunmuyor.

Karardan önce Karnataka yetkilileri okulların kapatıldığını duyururken, muhtemel olayları önlemek için eyaletin bazı bölgelerinde kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı.

Karnataka'daki başörtüsü yasağı

Karnataka eyaletinde yer alan Udupi kentinde geçtiğimiz Ocak ayında bir devlet lisesinde 6 başörtülü öğrenci, sınıfa alınmamıştı. Okul yönetimi, öğrencilerin okulda başörtüsü takmalarına izin verildiğini, sadece sınıfta çıkarmalarının istendiğini belirtmişti. Ancak başörtülü öğrenciler, sınıfta saçlarını örtmelerine izin verilmesi gerektiğini savunarak okulun dışında protesto başlatmıştı. Protestolar kısa süre sonra eyaletteki diğer okullara da yayılmıştı. Bazı Hindu öğrenciler, safran rengi şalla derslere gitmeye başlamıştı. Hindu öğrencilerle başörtüsü takan öğrencilerin karşı karşıya geldiği gösterilerin şiddete dönüşmesinin ardından olay uluslararası medyaya da konu olmuştu. Başörtülü öğrenciler büyük tartışmaya yol açan konuyu Karnataka Yüksek Mahkemesine taşımış, artan protestolar ve ara ara çıkan arbedeler nedeniyle okullarda eğitime kısa süreyle ara verilmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen ve nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Karnataka'da yerel hükümet, başörtüsü yasağın uygulanmasını savunuyor. Muhalefet partileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise BJP hükümetini azınlık Müslüman nüfusa karşı ayrımcılık yapmakla suçluyor. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Hindistan'da Yüksek Mahkemeden başörtüsü yasağına onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nüfusun yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Hindistan'da Yüksek Mahkemeden başörtüsü yasağına onay - Son Dakika
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