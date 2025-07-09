Öcalan'dan Barış Mesajı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği videolu mesaj dünya basınında geniş yer buldu.

Reuters haber ajansı, "Hapisteki PKK elebaşı Öcalan, Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin sona erdiğini ilan etti" başlığıyla verdiği haberinde terör örgütü elebaşısının görüntülü mesajda Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin sona erdiğini ilan ettiğini ve tam anlamıyla demokratik siyasete geçiş çağrısında bulunduğunu yazdı. Haziran ayında kaydedilen kayıtta Öcalan'ın TBMM'ye bir komisyon kurarak silahsızlanmayı denetleme ve daha geniş bir barış sürecini yönetme çağrısı yaptığı da kaydedildi. PKK elebaşı Öcalan'ın mesajının MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'ta Bağdat ve Erbil'de gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin bir gün sonrasında geldiğine işaret edildi. Reuters'in haberinde ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı ilk yazılı açıklamanın ardından kendini feshetme kararı aldığı hatırlatıldı. Haberde ayrıca terör örgütü PKK'nın faaliyetleri nedeniyle 40 bin kişiden fazla insanın hayatını kaybettiği ve bu durumun Türkiye'ye ağır bir ekonomik yük getirdiği ve ülkede derin toplumsal ve siyasi bölünmeleri körüklediği aktarıldı.

AP: "Barış töreni öncesinde silah bırakma çağrısı"

Associated Press (AP) Ajansı ise haberi terör örgütü PKK elebaşısının örgüt mensuplarını, sembolik açıdan önemli olacak bir "barış töreni" öncesinde silah bırakmaya çağırdığına ilişkin ifadelerle duyurdu. AP, PKK elebaşı Öcalan'ın 7 dakikalık görüntülü mesajda barış inisiyatifinin fiili adımlar gerektiren bir safhaya ulaştığını duyurduğunu yazdı. Haberde, 1999 yılından bu yana İstanbul yakınlarındaki İmralı adasında hapishanede olan Öcalan'ın çağrısının "1980'lerden bu yana on binlerce insanın hayatına mal olan onlarca yıllık çatışmayı bitirmeye yönelik kritik bir adım" olduğu ifade edildi.

AFP: "PKK, süratli bir şekilde silah bırakacak"

Fransız AFP ise, ilgili haberinde terör örgütü PKK'nın süratli bir şekilde silah bırakacağına ilişkin açıklamaları öne çıkardı. Terör örgütü PKK'nın Cuma günü Kuzey Irak'ta elindeki silahların ilk partisinin imha edileceği bir etkinlik düzenleyeceğinin belirtildiği haberde silahsızlanma sürecinin büyük ihtimalle aylar alacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin haberlerde İtalyan ANSA Ajansı, PKK elebaşı Öcalan'ın terörist grubun "süratle" silah bırakacağı yönündeki ifadelerini, Çin CGTN televizyonu ise Öcalan'ın TBMM'ye silahsızlanma ve barış sürecini denetleme çağrısını öne çekti. - LONDRA