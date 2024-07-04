Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Komisyonda, sendika temsilcileri teklif üzerinde görüşlerini dile getirdi. Teklifte yer alan düzenlemeler ve öğretmenlerin talepleri de tartışıldı.

04.07.2024 00:55
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Komisyonda, sendika temsilcileri teklif üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeni bir düzenlemenin TBMM'ye sunulmasını kıymetli bulduklarını söyledi.

Teklifte rotasyonun yer almamasını önemsediklerini anlatan Çakırcı, "Uzman öğretmen ve başöğretmenlikte sınav şartının kaldırılmasını kıymetli buluyoruz. 20 yılı dolduran tüm öğretmenlere, uzman öğretmenlik şartı aranmaksızın başöğretmen olabilme imkanı getirilmesini, yaz tatili ilgili tartışmaların teklife yansımamış olmasını da önemsiyoruz. Teklifte şiddet ile ilgili caydırıcı hükümlere yer verilmesini kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik konusunda mali düzenlemelere teklifte yer verilmesini isteyen Çakırcı, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını talep etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, öğretmenlere yönelik meslek kanununu olumlu bulduklarını belirtti. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, öğretmenlerin tüm mesleki sürecini kapsamasını istediklerini anlatan Urfalı, teklifte yer almasını istedikleri düzenlemeleri sıraladı. Urfalı, teklifte de yer alan sözleşmeli öğretmenliğe karşı olduklarını söyledi.

"Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmen yetiştirme sürecinin bir parçası olmasını doğru bulmuyoruz." diyen Urfalı, öte yandan Akademi'de eğitim alan öğretmen ücretlerinin, mesleğe yeni başlayan bir öğretmen kadar olması gerektiğini de belirtti.

Urfalı, öğretmenlerin maaş ve özlük koşullarının mesleğin itibarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere taban ücret uygulaması getirilsin"

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, teklifin, "öğretmeni mesleksizleştirme ve öğretmenlik mesleğini bitirme düzenlemesi olduğunu" savundu.

Teklifi eleştiren Özbay, düzenleme hakkında görüşlerinin alınmadığını söyledi.

Komisyon Başkanı Mahmut Özer, Özbay'ın, "komisyonda hiç öğretmenler odası görmemiş kişilerin görüşlerini dinlediğini" söylemesi üzerine, Özbay'a tepki gösterdi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, teklifle 100'ün üzerinde eğitim fakültesinin yok sayıldığını, öğretmen olarak atanacakları Milli Eğitim Akademisi'ne tabi tutulmasının atama önündeki yeni engeli oluşturacağını savundu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, özel eğitim kurumlarının sayısının kontrolsüz şekilde arttığını, 400 bine yakın öğretmenin bu kurumlarda çalıştığını söyledi. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik taban ücret uygulaması getirilmesini isteyen Edebali, bunun işverenleri de rahatlatacağını dile getirdi.

Komisyon Başkanı Özer, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin korunmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Gücü Sen Genel Sekreteri Sinem Akşemsettinoğlu, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürelerinin düşürülmesini istedi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Aksoy ise teklifin beklentilerden uzak olduğunu ve teklifin müfettişler elinde "silaha" dönüşebileceğini savundu.

Teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

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