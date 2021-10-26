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ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde - Son Dakika

ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde

26.10.2021 13:22

AK Parti'nin, bilimsel yeterlilik seviyesinde görmediği için güvenmediğini söylediği ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet Pösteki, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. AK Parti'nin oy kaybının şu an 10 puanın üzerinde olduğunu söyleyen Pösteki, kaybın en önemli sebeplerinin sırasıyla ekonomi, kötü yönetim ile hukuk, adalet ve özgürlük endişeleri olduğunu belirtti.

2018 seçim sonuçlarını en doğru bilen anket şirketi ORC Araştırma'nın Başkanı Mehmet S. Pösteki, Twitter hesabından son anketlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AK PARTİ ANKETLERİNE GÜVENMEDİKLERİNİ İFADE ETMİŞTİ

AK Parti tarafından yapılan "ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir." açıklaması ile eleştirilen Pösteki, AK Parti'nin oy kaybının şu anda 10 puanın üzerinde olduğunu savundu.

İşte Pösteki'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar:

"Yaptığımız araştırmalara göre Ak Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde. Bu oy kaybının sebepleri;

* Ekonomi; 5 Puan

*Kötü yönetim; 3 Puan

*Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan

"ESKİ OY ORANLARINA ÇIKMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Bu sebeple Ak Parti'nin eski oy oranlarına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz.

"EKONOMİ SEBEBİYLE PARTİDEN KOPANLAR DEVA VE GELECEK'E GİDİYOR"

Bununla birlikte ekonomi sebebiyle AK Parti'den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne, Demokrasiden Geriye Gidiş, Hukuk ve Adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İyi Parti'ye yöneldiğini görebiliyoruz."


AK Parti, Ekonomi, Twitter, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde - Son Dakika
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