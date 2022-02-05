Ormanlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına yoğun katılım - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un organizasyonu ile bu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile gerçekleştirdiği açılış programına binlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gün Zonguldak'ta telekonferans ile açılışını gerçekleştirdiği açılış programına Ormanlı Beldesi'nden katılım yoğun oldu. Ormanlı Belediyesi'nin hem belde merkezi hem de köylerde yaptığı davet sonrası sabah saatlerinde çok sayıda kişi Belediye binası önünde toplandı. Gelenleri tek tek karşılayan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, kendilerini programın yapılacağı alana gidecek otobüslere yerleştirdi. 50'nin üzerinde otobüs ve minibüs aynı anda beldeden hareket ederken Zonguldak-Ereğli karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol "Gönlümüz Cumhurbaşkanımızın bizzat gelip açılışları yapmasıydı ancak Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle gelemedi. Cumhurbaşkanımızın Covid'e yakalanması bizleri derinden üzdü ancak tesellimiz sağlığının iyi olduğunu açıklaması. Bu bizi sevindirdi. İki gündür hem belde merkezi hem de köylerde davetimizi yapmıştık. Sağ olsun hemşerilerimiz davetimize yoğun katılım sağladı. Belirlediğimiz sayıdaki araçlar yetmeyince hemen takviyeler yaptık, yeni otobüsler bulduk. Vatandaşlarımızı rahat bir şekilde programın gerçekleşeceği alana taşıdık. Bizlerin davetini kabul ederek Cumhurbaşkanımızı bu güzel günde yalnız bırakmayan tüm Ormanlılı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK