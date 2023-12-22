 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan üç maddeyi görüşerek karara bağladı.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi
22.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 16:32
Abone Ol

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısında gündem alınan üç maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 'Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi ve Yerinden Dönüşüm' raporu görüşülüp kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Olağanüstü Toplantıda ilk olarak açılış ve yoklama yapılırken daha sonra mazeretli olan meclis üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, "Sarıkamış Harekatının 109'ncu yıldönümünde aziz vatanımızı korumak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda ilk olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı yatırım programına alınması amacıyla başlatılan 'Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'nın yaptırılabilmesi için Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine yönelik hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan 'Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesi ve Yerinden Dönüşüm' raporunu görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, 'Yapı kullanma izin belgesi veya kısmi yapı kullanma izin belgesi olan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra yerinde yapılan aykırılıklar hariç, Belediye arşiv kayıtlarında bulunan projeler ile yerinde yapılan yapı arasında aykırılık olması halinde, bu aykırılığın ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından idareye rapor edilmiş olması ve söz konusu aykırılıkların, 7269 sayılı kanun gereğince statik güçlendirme projesi ile ıslahının mümkün olması halinde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uygulandıktan sonra güçlendirme işlemlerinin yerinde alınan mimari röleve esas alınarak yapılması, 'Güçlendirme Projeleri' kapsamında ilave perde veya perdeler eklenmesi gereken durumlarda, ortak alan mahallerde, herhangi bir bölme söz konusu olduğunda genel ihtivayı bozmayacak şekilde, alternatif çözüm veya geçiş oluşturulabileceği yapı ruhsatı olup ta 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' hiç almamış yapılarda yapıların ruhsat eki projelere uygun olması halinde güçlendirme süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmasında sakınca olmadığı komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir' şeklindeki raporu görüşüp onayladı.

Toplantıda ayrıca Bostanbaşı Mahallesi 298 ada 1 nolu parselin doğusunda mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan park alanına 'Aile Sağlığı Merkezi' kurulması için talep edilen alanın Malatya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine de karar verildi.

Gündemindeki üç maddeyi görüşüp onaylandıktan sonra Aralık Ayı Toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını 03 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Malatya, Aralık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi - Son Dakika


16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:36 "Uyuşturucu batağına düştüm" diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve yerinde dönüşüm raporu kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement