Özdağ: Araç Muayene İhaleleri Adrese Teslim

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, araç muayene istasyonlarının yeniden özelleştirilmesine yönelik ihaleyi eleştirirken, "Bu, adrese teslim bir ihaledir." iddiasında bulundu.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının, vatandaşların insanca ve adil yaşamalarını sağlayacak düzeyde olmadığını söyledi.

Bir diğer büyük problemin "intibak düzenlemesi" olduğunu anlatan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce emeklilik aylığı, maaşın yüzde 60'ı ila 70'i arasındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra 2002'de oranlar düşürüldü. 2008'de yeniden düşürüldü, sonra da her sene kademe kademe düşürülmeye devam edildi. Sonunda yüzde 28'e kadar indi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce 10 bin lira olan maaşın emekli aylığı 7 bin liraya tekabül ederken, AK Parti ile aynı maaşın emekli aylığı 2 bin 800 lira oldu. İşte bu yüzden 2002'de, emekli maaşı asgari ücretten fazlayken, bugün asgari ücretin yarısından bile azdır."

Selçuk Özdağ, " Türkiye'nin, 15-20 sene öncesine kadar gıda ihraç eden ve kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken, bugün gıda enflasyonunda 39 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi arasında açık ara birinci sırada yer aldığını" da savundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için gerçekleştirilecek ihaleyi eleştiren Özdağ, "Diyorlar ki 'Son 5 yıldır bu işi yapan bir firma olacak ve aynı zamanda 1 milyon araç muayene etmiş olacak.' Kim var? TÜVTÜRK'ten başkası yok ki. Siz aklımızla alay ediyorsunuz. Milletime diyorum ki uyanın. Bu, adrese teslim bir ihaledir." ifadelerini kulandı.