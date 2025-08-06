Özdağ'dan Yargıtay'a Tepki

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yargıtay'ın, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olmasına yönelik karına tepki gösterdi.

Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna hükmettiğini anımsattı.

Bu kararın devletle vatandaş arasındaki güveni zedeleyen bir uygulama olduğunu savunan Özdağ, "Yargıtay, bu kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, yasamayı yok hükmünde saymış, aynı zamanda AYM'yi de yok etme gibi bir tavır içerisine girmiştir. Bu karar emeklilik denen onurlu yaşam hakkını borç tuzağına dönüştüren bir zihniyetin dışa vurumudur." dedi.

Sosyal devletin görevinin, alacaklının yanında saf tutmak değil, borçluyu ezdirmemek olduğunu belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"Meclis çatısı altında bir kanun teklifi getirdik. Bu teklif, yoksulluktan adeta ölüme mahkum edilen milyonlara bir el uzatmak, umut olmaktır. Hepimize düşen görev açıktır; bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin temsilcileri olarak bulunuyorsak, ki bulunuyoruz, emeklinin sofrasında bir tabak azaldığında bundan sorumluysak, ki sorumluyuz, onun maaşı, ilacı, elektriği kesildiğinde kendimizi sorumlu hissediyorsak, ki hissetmeliyiz ve sorumluyuz, bu kanun teklifini oy birliğiyle geçirmeliyiz. Biz bu kanun teklifini şimdi 22 milletvekili arkadaşımızla beraber imzalayarak biraz sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına takdim edeceğiz."

Selçuk Özdağ, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ile diğer partilerin milletvekillerini arayarak, verecekleri kanun teklifi için destek isteyeceğini sözlerine ekledi.