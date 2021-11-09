Özdemir: "Ülkemizin orman varlığını korumak için iş birliğine açığız" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ülkenin orman varlığına katkıda bulunmak ve korumak için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ile Kavak Belediye Başkanım İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Güneş'ten Havza'da ve bölgede Kavak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sebahattin Özdemir, ülkenin orman varlığına katkıda bulunmak ve korumak için her türlü iş birliğine açık olduklarını açıkladı.

Özkan Güneş ise belediye başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da hazır bulundu. - SAMSUN