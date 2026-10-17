Özgür Özel, Ankara ön seçiminde 54 bin üyenin sandık başına gideceğini söyledi

'ÜYELER KİMİ SEÇERSE İL BAŞKANIMIZ ODUR'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat ve Kırıkkale'nin ardından Ankara İl Başkanlığı Ön Seçimi açılışına katıldı. Yeni Parti'ye katılan eski Başbakan Yardımcısı ve eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın'a rozetini takan Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün karşımızda beş adayımız var. Bugün adayları dinlediniz, sanal medyadan dikkatle takip edildiler. Yarın Ankara'nın bütün ilçelerinde, bazı ilçelerde birden çok yerde kurulacak sandıklarla gün boyunca yeni partinin 54 bin üyesi sandık başına gidecek. 54 bin zeka, 54 bin yürek, 54 bin üye bir karar verecek. Buradan Ankara'ya da Türkiye'ye de açıkça vurguluyorum. Ne Ankara'da ne Türkiye'nin herhangi bir yerinde Genel Başkanın desteklediği bir aday, genel merkezin bir adayı vardır. Yeni Parti'nin üyeleri kimi seçerse il başkanımız odur. Bundan sonra yol yürüyeceğimiz kişi odur" dedi.

'ÖNCE KENDİMİZ DEMOKRATİKLEŞECEĞİZ'

Yeni bir yola çıktıklarını söyleyen Özgür Özel, "Yeni yolun nimetinden yararlanıp yeni kuralları külfet gören bir anlayışla yürüyecek bir adım yolumuz yok. Her şey yepyeni olacak. Yeni kurallara herkes uyacak, herkes alışacak. Bizim yarından sonra Ankara'da seçim kazanacak bir listeye değil, genel seçimlerde Ankara'da bizi birinci parti yapacak bir yönetim listesine ihtiyacımız var. Bunun için bundan sonra hep birlikte çalışacağız. Ben gece gündüz çalışmakla övünmüyorum. Ben gece gündüz, gecemi gündüzüme katarak birlikte çalışacağım Türkiye'nin en kuvvetli seçim ordusunu, en kuvvetli propaganda ordusunu, bu karşımızdaki kötülüğü hep birlikte yeneceğimiz Yeni Parti'nin yeni mücadele gücünü hazırlamaya çalışıyorum. Bir başıma ben de yetemem, il yönetimleri de yetemez. Türkiye'nin en kalabalık seçim propaganda gücüne, en uzun sürede seçimine ve kapı kapı, ev ev, sokak sokak, kahve kahve, tarla tarla çalışacak, meseleye en az benim kadar inanmış ve adanmış Yeni Parti'nin yeni siyasetinin neferlerine ihtiyacım var. Ben onun için size inanıyorum, size güveniyorum. Biz bu yüzden daha ilk günden bir karar verdik. Dedik ki, 'Önce kendimiz değişeceğiz. Ülkeye demokrasi vadediyorsak, kendimiz demokratikleşeceğiz. Demokrasiyi önce kendi evimizde kuracağız.' Başladık, ilçe başkanlıkları seçimini Türkiye genelinde, ufak tefek istisnalar, eksikler giderilmek kaydıyla büyük bir başarıyla tamamladık. Yeni Parti ile birlikte hep beraber öyle bir yol açıyoruz ki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni siyasetle birlikte hiçbir şey geride bıraktıklarımız gibi olmayacak. Hep birlikte ileriye, iktidara yürüyeceğiz" diye konuştu.

Ruken KADIOĞLU/ANKARA,