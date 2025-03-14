Özgür Özel, Celal Akar’ın Cenazesinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın Kocaeli'deki cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sorulan soruya Özer, "Magazin konularıyla ilgim yok" dedi.

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar (87), dün tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akar'ın bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle diyalize bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, 87 yaşındaki 4 çocuk babası Celal Akar için cenazesine katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Hikmeti Camii'nde cuma namazı kılan Özgür Özel ve partililer, Celal Akar'ın cenaze namazına katılmak için Kartepe'de bulunan evlerine geldi. Akar'ın cenazesi, Şirinsulhiye Mahallesi Sefer Ağa Sokak'taki evinde kılınan namazın ardından Derbent Şirinsulhiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına çok sayıda partili de katıldı.

"Magazin konularıyla ilgim yok"

İmamoğlu'nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adı geçse de kendisinin aday olacağı iddialarına yanıt vermeyen CHP Lideri Özel, "Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak için geldik. Haydar Akar, mecliste 2011 yılından beri kendisiyle milletvekilliği yaptığımız, sonra meclis başkan vekilliği yapmış olan çok kıymetli bir büyüğümüz. Acılı günlerinde onlarla birlikteyiz. Onun dışında magazin konularıyla ilgim yok" dedi. - KOCAELİ