CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel ayrıca; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı telefonla arayarak hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı - Son Dakika
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