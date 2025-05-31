Özgür Özel: Darbelere Karşı Durmayacağız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Darbelere Karşı Durmayacağız

31.05.2025 18:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darbelere ve hukuksuzluklara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin getirdiğini millet götürür. Asker götüremez, darbeci götüremez. Peki, ne yapacağız? Susacak mıyız? Hayır. Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'de Anıtpark'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla miting alanını dolduran vatandaşlar, Özel'e sevgi gösterilerinde bulundu. Sabah 06.10'da il başkanının telefonuyla uyandığını belirten Özel, şunları söyledi: "Televizyonları açtık ve yeni bir operasyon dalgasından haberdar olduk. Operasyonu cumartesi yapıyorlar. Niye? Borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye. Borsa ne ister? Dolar ne ister? Yatırımcı ne ister? Güven ister, huzur ister, hukuk devleti ister. Yaptığın işe güveniyorsan neden çarşamba öğlen değil de cumartesi sabah yapıyorsun? Yaptığın iş kanuni olsa, hukuki olsa savunulacak tarafı olsa, hafta sonu sabahın köründe çıkıp da bu yapmazsın. Bakın Düzce'den Türkiye'ye ilan ederiz ki bu iftiraları atan kişi, Aziz İhsan Aktaş. Bu kişi, 'bu belediyelerde bu ihaleleri aldı' diye belediye başkanlarımızı içeri alıyorlar. Bakın Yargıtay'ın, Türk Hava Yolları'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ihalesini bu almış. Devlet Hava Meydanları'nın elektrik üretimi anonim şirketinin ihalelerini bu almış. Trabzon Büyükşehir AK Parti'de, Şanlıurfa Büyükşehir geçen dönem AK Parti'de. Elazığ Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Belediyesi, 20 farklı ildeki kamu hastaneleri, Haliliye Belediyesi, Isparta Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi hepsinin ihaleleri bu kişide. Ama bizim belediye başkanlarımıza 'neden bu kişi ihaleyi almış' diyorlar. Türkiye'de bu ihalelere gidebilen belli başlı firma var. Biri giriyor, biri çekiliyor, biri alıyor, biri devriliyor. Ama en sonunda en büyük yerleri yönetenler, ihalesini alanlar, CHP'den aldıysa bizim başkan suçlu oluyor. Bu adam serbest kalıyor. Aylardır at iftirayı çık dışarıya. Çünkü bir tek amaç var. Amaç hukuk değil."

'BU KÖTÜLÜĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Özel, soruşturmayı yürüten savcıların 2019 sonrasına ait dosyaları istediğini ifade ederek, "Bakın gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Bu başsavcı, bu savcılar diyorlar ki ihale dosyalarını yolla. Bizim belediyeler, bütün ihale dosyalarını yolluyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir bakıyor, çok mu diyor? Bana 2019 sonrası lazım. Düzce'nin vicdanına sesleniyorum. Bir savcı, adalet arayan, 2019 sonrası varsa, 'Ekrem Başkan dönemine bakıp da AK Parti dönemine bakmayacağım' diyorsa, '2019 öncesini alın götürün' diyorsa, 'benim işim Ekrem'in dönemi' diyorsa bu adam adaletin peşinde değildir. Hırsızlığın peşinde değildir. Bir hırsızlık peşindedir. O da Türkiye'nin geleceğini çalmaya çalışmaktadır. Bu yapılan iş, bir darbedir. Milletin getirdiğini millet götürür. Asker götüremez, darbeci götüremez. Şimdi bunlar darbe yapıyorlar. Bugünkü iktidar, geleceğin iktidarına; bugünkü Cumhurbaşkanı, geleceğin Cumhurbaşkanı'na; bugünkü saray rejimi, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaktadır. Erdoğan, bugüne kadar milletten aldığı oylarla cumhurbaşkanıdır. Ama 19 Mart sonrası yaptığı darbeyle artık cumhurbaşkanı değil cuntanın başı, cunta başkanıdır. Peki, ne yapacağız? Susacak mıyız? Hayır. Sinecek miyiz, teslim olacak mıyız? Arkadaşlarımızı orada bırakacak mıyız? İşte ben buradan çıkıp, Antalya'ya gidecekken buradan İstanbul'a hareket ediyorum. Bugün akşam İstanbul'da bu yapılanlara karşı bütün belediyelerimizde ve ailelerle dayanışma içinde mümkün olan en büyük mücadele için İstanbul'daki arkadaşlarımızı motive edeceğim. Onlarla birlikte mücadele edeceğim. Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız" diye konuştu.

HABER: Mutlu YUCA-Tezcan SOLMAZ-Zübeyde ÖZMEN/DÜZCE

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Darbelere Karşı Durmayacağız - Son Dakika

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