Özgür Özel'den Akpolat'a ziyaret: 'Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bir garanti veremiyoruz' - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Akpolat'a ziyaret: 'Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bir garanti veremiyoruz'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Paşakapısı Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu noktadan itibaren gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine dair bir garanti veremiyoruz. Çünkü sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilirse, biz de o şekilde cevap vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

17.01.2025 19:50  Güncelleme: 20:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Paşakapısı Cezaevi'nde Akpolat'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Biz tüm siyasi partilere ve onların seçmenlerine duyduğumuz saygıdan ötürü hürmetimizi her zaman koruduk. Ancak, bu düşman hukuku uygulayan anlayışa karşı nasıl bir saygı göstereceğiz? Bu noktadan itibaren gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine dair bir garanti veremiyoruz. Çünkü sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilirse, biz de o şekilde cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İZAH EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

"Bu konuyla ilgili tüm yetkili kurullarımızla toplantılar halindeyiz" diyen Özel, "Bugün, başkanımız sabah saatlerinde Paşakapısı Cezaevi'ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının tutulduğu bir cezaevi. Görüşme talebimizi Sayın Bakan'a ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan ve bir aya yaklaşan sıkıntılı süreçte karşılıklı rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün bu görüş izninin hızla verilmesi önemli. Ancak, sonuçta Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok" diye konuştu.

AKPOLAT'IN SÖZLERİNİ AKTARDI

Akpolat'ın sözlerini de aktaran Özel, "Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. Dedi ki: "Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım" Şu anda altısıyla cezaevinde, yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor. Ortada ne bir telefon görüşmesi, ne bir para aktarımı, ne bir bas kayıt, ne bir görgü şahidi var. Hiçbir delil yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için son derece üzgün. Ama şunu da belirtiyor: "Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direnci bana güç veriyor." Ben de bunu kendisinde gördüm" sözlerini sarf etti.

"CEZALANDIRILIYOR"

"Sağlık durumu iyi. Sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Bunun dışında morali yerinde. Bu sürecin sonunda aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok" diyen Özel açıklamaları şu ifadelerle bitirdi: "Bizim de hiçbir şüphemiz yok. Ancak, ortada açık bir kurgu var. Genç bir siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekor oyuyla Beşiktaş'ta seçilmiş bir başkanı. Maalesef sırf bu nedenle cezalandırılıyor.

Dışarıya benim aracılığımla selamlarını iletti. İlk selamını ailesinden önce Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına gönderdi. Hem gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyor hem de onlara şunu söylüyor: 'Beşiktaş'ta yedi bin kişi aşevimizden, halk marketimizden, halk kartlarımızdan yararlanıyor. Beşiktaş'taki yedi bin yoksul size emanet. O hizmet aksamasın.'

Kreşteki çocukları, Beşiktaş Belediyesi'nin yurtlarında kalan öğrencileri hem kucaklıyor hem selamlıyor ve onlara mesajını iletiyor."

Özgür Özel\'den Akpolat\'a ziyaret: \'Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bir garanti veremiyoruz\'

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Akpolat'a ziyaret: 'Gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bir garanti veremiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ayd121212:
    Bu ne çirkin bir açıklama böyle!!Resmen devleti tehdit ediyor, Allah fırsat vermesin bunlara, neymiş savaş ilan etmiş nasıl cevap verileceği belli olmazmış!!!Sanki Yunanistan’ı tehdit ediyor. Adam kendi devletinde yargıçları ve milleti tehdit ediyor, ortalığı karıştıracaklar gene bahane hazırlığı…. 64 96 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    DERHAL ERKEN SEÇİME GİDİLMELİDİR,, ÜLKEDE AYAR AHLAK KALMADI,, ÜLKEYİ YÖNETENLER İVEDİLİKLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR,, 36 99 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    neden hirsizi savunuyorsunuz ? 71 54 Yanıtla
  • RIDVAN K:
    nesini savunuyorsunuz bir belediye başkanı beşiktaşta heryeri peşkeş çekmiş ve haberi yokmuş elimden gelse ben bile şikayet edecektim 65 52 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ekonomik sorunları bu şekilde bastıran dünya da başka bir hükümet yoktur. 48 55 Yanıtla
  • Ali :
    Sevimsiz, Gicik 67 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne yapsam Diye Ölüyor elde Var sıfır 62 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Elinizden hiç birşey gelmez ancak boş boş konuşma yaparsın 56 17 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    git kum da oyna 55 17 Yanıtla
  • sezer yanık:
    o da biliyor caresiz ne diyecek evet götürmüşmü diyecek iki taraf için aynı 38 11 Yanıtla
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