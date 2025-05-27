Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek

Özgür Özel\'den Ekrem İmamoğlu\'na Destek
27.05.2025 16:46
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Özgür Özel, emekli bayram ikramiyesini eleştirip, İmamoğlu'nun masum olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli bayram ikramiyesi tutarını eleştirerek, "O zaman o bayram ikramiyesiyle, koçun boynuzundan tutup çekip eve getiriyordun. Şimdi bu bayram ikramiyesiyle koçun bir budunu alamıyorsun." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi.

Özgür Özel, "İddia var, iddianame yok, olsa ne yazar yargılama yok, başlasa ne yazar karar yok, alınsa ne yazar kesinleşme yok yani suçsuz. İspatlanana ve kesinleşene kadar suçsuz." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin kullanılmasına yasak getirilmesine ilişkin karar alındığını aktaran Özel, "O, 'İstanbul'da hiçbir yere asamazsın' deyince, 'biz İstanbul'da öyle bir yere asarız bütün dünyanın haberi olur' dediler. Gittiler Boğaz Köprüsü'ne astılar." dedi.

Özel, üzerinde İmamoğlu'nun fotoğrafı olan ve "Free İmamoğlu" yazılı bir pankartı kürsüye astı.

İmamoğlu'nun masum olduğunu ileri süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gün gelip devran dönünce, 'AKP' deyince bütün AK Parti'liler korkar. 12 milyon üyeleri var. Biz namuslu, temiz, iftiracı olmayan, partiye ikna olmuş, üye olmuş, bilmeden üye olmuş, şu sebeple olmuş, mülakata girecek çocuğu varmış zorlanmış olmuş, gönlünden olmuş. Bu ülkenin hiçbir vatandaşından bu süreçle ilgili hesap sormayacağız. Biz darbecilerden hesap soracağız. Olmayan ahtapotu varmış gibi göstermeye çalışanlardan hesap soracağız. Biz gerçek rüşvetçilerden, yolsuzluk yapanlardan, milletin kanını emenlerden hesap soracağız. Gün gelecek, devran dönecek; haksızlık, hukuksuzluk, darbe yapanlar hesap verecek."

"7 yıllık bir krizin içindeyiz"

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediyelerinde yolsuzluklar yapıldığını iddia ederek, Sayıştay raporları hakkında bilgi verdi.

Bu konuları anlattığı için kendisine tepki gösterildiğini belirten Özel, "Siz çıkın benim belediye başkanlarımın haklılığını savunduğum gibi bunların böyle olmadığını anlatın. Bizim alnımızı öne eğdirecek, birbirimizin gözüne bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Sizin ise bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devir geçecek, kumpası kullananlar da hesap verecek, milletin malına el uzatanlar da teker teker hesap verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krizlerin eskiden 1 yıl sürdüğünü kaydeden Özel, "Şimdi tam 7 yıllık bir krizin içindeyiz. Bitecek, bitecek, bitmiyor. Milletin canına tak etti. Emekliyi bezdirdiler, asgari ücretliyi bezdirdiler, işsizliği azdırdılar. 7 yıldır." diye konuştu.

Özel, Sağlık Bakanlığının 3 bin 170 personel alımı için ilan açtığını, ilana 1 milyon 600 bin kişinin başvurduğunu kaydetti.

Emeklilere verilen ilk bayram ikramiyesinin 1000 lira olduğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"O zaman o bayram ikramiyesiyle, koçun boynuzundan tutup çekip eve getiriyordun. Şimdi bu bayram ikramiyesiyle koçun bir budunu alamıyorsun. 4 bin lira bayram ikramiyesi var. İstanbul'dan Mersin'e gidiş-dönüş 2 kişi 5 bin 600 lira. İkramiye 4 bin lira. Ahmet amcayla Fatma teyze İstanbul'dan memleketi Mersin gitse Ahmet amca dönüyor, Fatma teyze Mersin'de kalıyor. Sivas daha da berbat. İstanbul'dan Sivas'a gitseler gidiş 3 bin 200 lira zaten Sivaslılar memleketi çok seviyor, dönüş yok kaldılar Sivas'ta ikisi birden."

Gösterdiği pankartlarla, AK Parti'nin politikalarını eleştiren Özel, asgari ücrete ara, emekliye ise seyyanen zam talep edeceklerini belirtti

Perşembe günü DİSK'i ve TİSK'i cuma günü TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i haftaya ise işçi, esnaf ve emekli temsilcilerini ziyaret edeceklerini aktaran Özel, yarın da Esenler'de miting yapacağını, cumartesi günü Düzce'de pazar günü ise Antalya'da olacaklarını söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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