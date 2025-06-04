Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret

Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Ziyaret
04.06.2025 20:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edip iddianame hakkında açıklama yaptı.

SİLİVRİ'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, ziyaret sonrasında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Kurultay iddianamesini gördük. Bomboş ve şu açıdan da çok iyi. Bugüne kadar ne konuşuldu? Paralar, paralar, paralar. Ne söyledi o utanmaz o yapı, o güruh? Hep bir ağızdan yaydılar. 'Paralar verildi, paralar alındı' dediler. Ne olmuştu? Döviz büroları açtırılmıştı. MASAK raporu, 'Hiçbir para hareketine kişiler arasında rastlanılamadı' diyor. Ne var ayrıca? Döviz bürolarını kameraları. O gün hiç açılmamış o döviz büroları. Hepsi ortada. MASAK raporu, açıkça yazıyor savcı. Tabii zorunda değil. Tabii lehe delil toplamak zorunda ama onu öyle alıp koymak zorunda değil ama MASAK raporunun özetini koymuş. Ekte MASAK raporu var. 'İnanmayan açsın ve baksın' diyorlar. İnanmayan baksın, MASAK raporu diyor ki, 'Tertemiz bunlar' diyor. 'Para yok' diyor MASAK raporu. Öbür tarafından da iddianamenin Özgür Özel'e oy vermeleri için iş teklif edildiği, 'Seni işe alırız' dendiği, 'Şöyle oldu, böyle oldu.' Bir de bazı kişilere, mesela diyor ki, 'Kadıköy Moda'da oturuyordum, yan masadan kulak misafiri oldum. UBER şoförü olduklarını düşündüğüm iki kişi, abi nasıl gittik o gün döviz bürosundan paraları UBER arabalarımızla taşıdık CHP kurultayına?' Diye duymuş ama ne döviz büroları açılmış, ne o gün UBER kiralanmış, ne öyle biri var. O duymuş ve öyle söylemiş. İddianameye o yüzden 'Döviz bürosu açılmıştır, konmuştur, bilmem ne' girmemiş. Ne girmiş? 'Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları Özgür Özel kazansın diye delegeleri ikna etmek için onlara iş ve belediye başkanlığı teklif etmiş.' Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir belediye başkanı, 350 bin anket arkadaşlar. Parti Meclisi'nde, Parti Meclisi üyelerinden biri de yanımda. Ekrana biz getiriyoruz. Mesela sormuşlar, Bursa Osmangazi Belediye Başkanımıza sormuşlar, 'Belediye başkanı olmak için mi Özgür Özel'e oy verdin?' Bana oy verdiği de belli değil, kapalı kapılar ardında. Verdiğini tahmin ediyor. 'Ondan mı oy verdin?' Mesela Bursa Osmangazi'ye aday olmuş. Birçok kişi, yedi kişi. Savcı istesin ona da yollarım. Bu yedi kişi içinden biri kesin kazanıyor, öne çıkmış. Kimmiş? Bugünkü belediye başkanımız. Niye? Üç dönem milletvekilliği yapmış. Aday olduğu bölgedeki, Uludağ'daki bütün köylerin derneğinin zaten başkanı. Milletvekiliyken de çok destek alıyordu. Belediye başkanlığında da yüzde 48 mi ne 'Oy alır' demişler, ona yakın da bir oy almış. Şimdi rakam yanlış olabilir. Savcı beye o tarihli anketi yollayayım" açıklamalarında bulundu.

'KESİN KAZANACAK BİR KİŞİ VARSA ONU ADAY YAPIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Parti Meclisi'nde her belediye için Parti Meclisi üyelerinin şu soruyu sorma hakkı var: 'Niye onu tercih ettik?' Şöyle cevaplar alıyorlar: Ankette kesin kazanacaklar içinde kadın varsa, kadın seçiyoruz. Buraya kadını ondan koyduk. Tamam. Ankette kesin kazanacaklar arasında üçü de erkekse sandık koyuyoruz, üye karar veriyor. Kesin kazanacak bir kişi varsa onu aday yapıyoruz. Mesela Mansur Yavaş. Mansur Yavaş seçimde Özgür Özel'e oy verdi ya da vermedi diye değil. Ankete göre 58 potansiyeli vardı. Sandıkta da 60 oy aldı zaten. Kazanan belediye başkanına, 'Özgür Özel'e oy verdin diye mi aday oldun?' diye soruyor. O şehre hizmet etmek için aday oldu. O yüzden ellerinde tek şey kaldı, belediye başkanlarına 'Seni aday yaparız' denmesi kaldı. Onda da nasıl adaylaştıklarının anketleri bizde. İstediği belediyenin anketini yollayabilirim sayın savcıya. Görevini yapıyor o da. Birileri gidiyor, yalan beyanda bulunuyor. Üç-beş meczubu götürüp götürüp ifade verdirdiler. O da onları dinledi. MASAK raporu istedi, temiz çıktı. Şimdi isterse biz de istediği bilgi ve belgeleri veririz. Bizim o mesele ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret - Son Dakika

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