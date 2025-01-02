Özgür Özel: Süreç Meclis odaklı ve şeffaf yürütülmeli

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, Türkiye'de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye'nin huzur bulacağı ne varsa onun için hazırız. Bunu bugün değil, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı ve açık şeffaf yürütülmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin Spil Çocuk Evi açılış törenine katıldı. Törende Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa milletvekilleri de yer aldı. Minik öğrencilerin dans gösterimi ile başlayan törende, kürsüde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete değindi. Türkiye nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirten Özel, "Geçen sene beğenmediğimiz 17 bin 2 liralık asgari ücret, bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret, ilk verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. Şimdi verilen asgari ücret ise sadece 4,5 altın alıyor. 17 bin lira geçen sene ilk verildiğindeki alım gücünden bugüne kadar 7 bin 500 lira kaybetti. Yani o 17 bin 2 lira, o günkü 9 bin 500 lira. Bugün asgari ücrete 5 bin lira zam yapıyor" dedi.

Özel, "İlk kez bir yeni yılda çalışanın cebine para konulmadı, cebinden para alındı. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Enflasyona 'Yüzde 50' diyorlar. Yüzde 80 vermezsen ezdirirsin asgari ücretliyi enflasyona" diye konuştu.

'GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR'

Emeklilere verilen son maaşın 12 bin 500 lira olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Yarın enflasyon oranında artacak. Ancak kök maaşlar zam alamadığı için dünya kadar emekli 12 bin 500 almaya devam edecek. Bir yasal düzenleme yapılarak, en düşük emekli maaşının mutlaka artırılması gerekiyor. Ecevit bunu 1,5 asgari ücrette bıraktı. Biz 'Hiç olmazsa bu yıl için bir asgari ücret verin, emekliyi rahatlatın' diyoruz. Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim olmuyor. 2025 yılında geçim yoksa, hep birlikte söylüyoruz seçim var. Geçim yoksa seçim var."

Memleketi Manisa'dan 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlattığını söyleyen Özgür Özel, "Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız ya hakkını alacağız ya hakkını alacağız ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız. Sayın Erdoğan, bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Ama doğduğum, büyüdüğüm yerden, memleketimden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum. Bu milleti sana ezdirmeyeceğim. Bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim. Başlıyoruz, yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Spil Çocuk Evi açılış kurdelesini kesen Özel ve beraberindekiler çocuk evini gezdi. Esnaf ziyareti de yapan Özel, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SÜRECİN MHP ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ'

28 Aralık'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir araya gelen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sorulan Özel, "Biz, Türkiye'de annelerin gözünün yaşının duracağı, şehit cenazelerinin gelmeyeceği, Türkiye'nin huzur bulacağı ne varsa onun için hazırız. Bunu bugün değil, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa bu Meclis odaklı olmalı ve açık şeffaf yürütülmelidir. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım. Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum; 'Kimlerle görüşeceksiniz' diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti olan AK Parti ve MHP'ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. AK Parti'nin bir kenarda durduğu, sürecin MHP üzerinden yürütülmesini de doğru bulmuyoruz. Ardından da öyle sadece CHP değil, bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım. Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa, biz bölünen değil muhalefeti birleştiren, bütünleştiren hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Bizim her zaman diyaloğa açık olduğumuzu biliyorsunuz. Bugün de öğrendiğime göre, bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir sürecin yürütüleceği anlaşılıyor. Pazartesi gününden sonra Ankara'da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim" diye konuştu.

'ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİN GÜVENCESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR'

Toplumsal mutabakatın önemli olduğuna bunun için de şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakacağını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Onların, 'Olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, evlat acılarını sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı oluşturacak, aldatılmış duygusu oluşturacak hiçbir şeyin içinde olmayız. Zaten, arkadaşlarımız şu ana kadar 70'in üzerinde dernek ziyaretinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerle ilgili iki dernekli vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. O süreçte kendilerini tedirgin hissediyorlar. Güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı. Buradan bir kez daha tekrar edelim. Şehit ailelerinin ve gazilerin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onların hukukunu biz gözeteceğiz."

Abdullah Öcalan'ın 4 bin 750 PKK'nın tahliyesini istediği ilişkin iddia üzerine de konuşan Özel, "Bir bilgim yok. Yani henüz bir görüşme yapmadık. Sürecin şeffaf, tüm partilere açık bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir aktörün dışlanmaması gerekir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına saygılı, şehidine, gazisine saygılı, Türkiye'nin çıkarlarını, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir" dedi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,