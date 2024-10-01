Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin Görüşmesi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu milletten ve bu halktan oy alan her partinin kıymetli olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Kendisi, 'Birbirimizi kırmıyoruz, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben dedim ki Celal Bey de bilir, 'Hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz' sonra karşılıklı selam ve saygı ile ayrıldık. Doğrusu budur, bir adım geri adım atmam ama nezaketi de elden bırakmayız. Devlet Bey de aynısını yaptı." - ANKARA