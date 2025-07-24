Özgür Özel ve İbrahim Kalın Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamında, bir bölümü baş başa gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Namık Tan ve Murat Bakan ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Özel, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesini hatırlatarak, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona parti olarak üye verip vermeyeceklerine ilişkin sorusu üzerine Özel, "Süreç devam ediyor, biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik, onu detaylı olarak Sayın Meclis Başkanı ile de paylaştık." yanıtını verdi.

Adımları önümüzdeki günlerde göreceklerini belirten Özel, "Kendi pozisyonumuzu tarif ettik, Sayın Başkan'ın çalışmaları sonucunda bu çalışmanın nereye ereceğini hep birlikte duyacağız, duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

Özel, bir başka gazetecinin, komisyonun ne zaman kurulacağına ilişkin sorusuna da "Şimdilik bildiğim bir tarih yok" karşılığını verdi.