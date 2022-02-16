CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin, istişare ve uzlaşı ile çözemeyeceği hiçbir sorununun bulunmadığını belirterek, "Bu bakımdan, Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi, tarihi bir gelişmedir. Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

MYK'ya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi tek başına yönetmeye kalktığını ve devlet yönetiminde liyakatin bittiğini savundu.

Adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin darbe üstüne darbe aldığını öne süren Öztrak, dış politikanın da milli olmaktan çıkarak, iç siyasete malzeme yapıldığını söyledi.

MYK'da ağırlıklı olarak bu konuları ve çözümlerini ele aldıklarını bildiren Öztrak, "Mutfaklarda tencereler boş. Cepler boş, cüzdanlar boş. Saray yönetimi milletimizi, boş tosta, boş baklavaya, boş içli köfteye mahkum etti. Böyle bir beceriksizliği hiç görmedik." görüşünü aktardı.

Marketlerde çürük meyvelerin "ekonomik meyve" adı altında satışa çıkarıldığını iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bunların çürük ekonomi politikaları, fahiş elektrik faturası oldu, milleti çarptı. Milletimiz pazar artıkları için artık kuyruğa giriyor. Pazarda fileye tek bir salatalık, tek bir biber, tek bir patlıcan, tek bir domates koysanız, cepten en az 20 lira çıkıyor. Milletin feryadı arşa ulaştı. Ama kaçak saray sakinlerinin kulakları, milletin sesini duymuyor. Gözleri, milletin halini görmüyor. Bunların kalbi, millete karşı mühürlenmiş. Milletin feryadını, dile getiriyoruz. 'Bak bu işi böyle çöz' diyoruz ama sarayın kibirlisi, buna 'yaygara' diyor. Milletimizin feryatları, ne zamandan beri yaygara oldu? Kaldı ki madem biz yaygara koparıyoruz, sonunda neden bizim dediğimize gelmek zorunda kalıyorsunuz? Bizim dediklerimizi, neden birer birer yapıyorsunuz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği her şeyin tek tek yapıldığını iddia eden Faik Öztrak, "Ama hep iş işten geçtikten sonra, milleti perişan ettikten sonra dediğimize geliyorsunuz. Siz metal yorgunusunuz. Eriyen oylarınız, milletimizin gözünden de gönlünden de düştüğünüzü gösteriyor." diye konuştu.

KDV indiriminin alelacele yapıldığını savunan Öztrak, iktidarın tüm yükü esnafın sırtına bindirdiğini öne sürdü. Öztrak, "Esnaf bir gün önce yüzde 8 KDV ile mal almış, rafına koymuş. Ertesi gün saray esnafa, 'malını yüzde 1 KDV ile sat' diyor. 'Alırken ödediğin yüzde 8 KDV'nin üzerine, bir bardak su iç' diyorlar. Peki, küçük esnaf bu enflasyonun, faizlerin azgın zamanında aradaki farkı nereden karşılayacak? Siz yine bizi dinleyin. Küçük esnafımız batmadan, bu yüzde 7'lik KDV farkını, derhal iade edin." dedi.

"Sebze tohumu ve fidesindeki KDV'yi derhal yüzde 1'e indirin"

CHP Sözcüsü Öztrak, temel gıdada KDV'nin indirilmesinin olumlu ancak yeterli olmadığını ifade etti.

TÜİK'in dün Ocak ayı Tarım Üretici Fiyatlarını açıkladığını, üretici fiyatlarının tek bir ayda yüzde 14,83 arttığını, yıllık artışın ise yüzde 52 olduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Hep diyoruz, tarladaki yangın sönmeden, sofralardaki yangın sönmez. Aylardır tarımdaki sıkıntılara dikkat çekiyoruz. Alınması gereken tedbirleri, bıkmadan usanmadan söylüyoruz. Bu tedbirleri bir kez daha tekrarlıyoruz, önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlamasını derhal yapın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin. Bu yıl için arz sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde, alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin. Önümüzdeki sezon çiftçinin kullanacağı gübrenin bedelinin, en az yüzde 50'sini destek olarak verin. Yetersiz de olsa gübre fiyatlarında yaptığınız son indirimi, bu sezon yüksek fiyatla önceden gübre almış çiftçiye de yansıtın. Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgili, 'yarısı bizden, yarısı sizden' taahhüdünüze uyun. Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Sebze tohumu ve fidesindeki KDV'yi derhal yüzde 1'e indirin."

Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte verginin kaldırılması, 2021 sulama tarifesinin bu yıl artırılmamasını da isteyen Öztrak, "Bunlar yapılmazsa, gelecek yıl yiyecek ekmek bulamayacağız." görüşünü dile getirdi.

-"Zamları herhalde İngiltere Kraliçesi yapmadı"

İktidarın yapılan zamları sahiplenmediğini ileri süren Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekillerinden birinin, "Bu zamları devlet yapmıyor" dediğini aktardı.

Faik Öztrak, "Bir gecede elektriğe yüzde 127'ye varan zammı kim yaptı? Son bir yılda, benzine yüzde 110, mazota yüzde 133 zammı kim yaptı?" diye soran Öztrak, "Herhalde İngiltere Kraliçesi yapmadı. Rahmetli Başkan Kennedy de yapmadı. Taçsız kral Pele de yapmadı. Brigitte Bardot veya Nadia Comaneci de yapmadı. Bu zamları Şener Şen hiç yapmadı. Bu zamları siz yaptınız siz." açıklamasında bulundu.

İktidar yetkililerinin, zam konusunda "milletle alay" ettiğini iddia eden Öztrak, TÜİK rakamlarını da eleştirdi. Sadece TÜİK'in değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da bu iktidarın elinde büyük darbeler aldığını öne süren Öztrak, Bankanın İstanbul'a taşınmasına tepki gösterdi.

Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir Cumhuriyet kurumudur. Bu kurumun merkezinin yeri de Cumhuriyetimizin merkezidir. Bizim iktidarımızda Merkez Bankası, bulunması gereken yere, yani Ankara'ya geri dönecektir. Bunu şimdiden cümle aleme ilan ediyoruz." dedi.

Dış politika eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok zarar verdiği alanlardan birinin de dış politika olduğunu ileri süren Öztrak, dış politikada milli çıkarlar yerine, "Erdoğan'ın ideolojik hedef ve beklentilerinin" merkeze konduğunu savundu.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından Hariciyenin, AK Parti'nin yurt dışı teşkilatına çevrildiğini iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Dış politika milli olma vasfını yitirip, şahsileştirilince, ülkemizin hak ve çıkarları da korunamaz oldu. Dış politikada çarklar, yalpalamalar, savrulmalar, iyice görünür hale geldi. Dün afra tafrayla söyledikleri sözlerden, yaptıklarından bugün hızla çark ediyorlar. Bu ülkenin atanmış İçişleri Bakanı 'Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'a finansal destek verdi' dedi. Erdoğan da bu ülkeye demediğini bırakmadı. Ama 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklemekle suçladıkları bu ülkenin şeyhinin ayaklarına, ilkin turkuaz halılar serdiler, iki gün önce de bu Şeyh'in ayağına gittiler. Masa ayağı uzmanı, sarayın küçük ortağı Bahçeli'ye sormak lazım, ortağının yaptığı bu ayaklara, ne diyecek?

Bunlar yakında Libya'da savaştıkları, askerlerimizi, MİT personelimizi şehit eden, mareşal Hafter'le de el sıkışır. Yetmez Libya'ya ayağına da gider. Meydanlarda yaptıkları Rabia selamı da yakında hepten tedavülden kalkar. O dört parmak selamını veren eller, dün 'darbeci' deyip küstükleri, Abdulfettah es Sisi'nin elini sıkar. Boynuna sarılır."

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime de değindi. Türkiye'nin burnunun dibindeki Avrupa Kıtası'nın soğuk savaştan sonra en derin krizini yaşadığını belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, ülkemizi, Karadeniz ve Avrupa'daki barışı yakından ilgilendiriyor. Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde, diplomatik yollarla çözümü, bizim en samimi dileğimizdir. Karadeniz ve Avrupa'da huzurun bozulmasını asla istemeyiz. Çünkü bu sorun büyürse, bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye gelir. Bu nedenle şahsım hükümetini uyarmayı bir görev biliyoruz, bu sorun ve karşı karşıya olduğumuz riskler, amatörlüğü kaldırmaz. İç siyaset malzemesi yapmaya hiç gelmez. Bu ülkenin dış politikada iki önemli çapası vardır. Bunlardan ilki Lozan Antlaşması'dır, diğeri ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi'dir. Montrö'nün sağladığı statü, bütün bölge ülkelerinin barış ve huzuru için yararlıdır. Bundan vazgeçilmesi, bunun esnetilmeye kalkılması asla kabul edilemez."

6 muhalefet partisi Genel Başkanının buluşması

Türkiye'nin büyük sorunları bulunduğunu, ancak bunların aşılamaz olmadığını belirten Öztrak, 6 muhalefet partisi Genel Başkanının Ahlatlıbel'deki buluşmasını da değerlendirdi.

Önemli olanın, tüm farklılıklarla beraber "biz düşüncesini" inşa etmek olduğunu dile getiren Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin istişare ve uzlaşı ile çözemeyeceği hiçbir sorunu yok. Bu bakımdan, Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi, tarihi bir gelişmedir. Milletimizin tarihi özlemini yansıtmaktadır. Otokrat bir yönetimi ve tek kişilik ucube rejimi sandıkta değiştirmeyi amaçlayan, farklı partilerin birlikteliği, tüm dünya demokrasileri için de çok önemli deneyimdir. Ülkemiz siyasi tarihinde mevcut belli ana damarların, bir masa etrafında toplanması, siyaset tarihimizin de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası, karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlıbel'de verilen fotoğraflar, Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflardır. Biz CHP olarak, Millet İttifakı'nın, dış politikada milli çıkarlarımızı, ekonomide rasyonel aklı ve politikaları, ülke yönetiminde hukukun üstünlüğünü ve kurumsal geleneklerimizi merkeze alarak, ülkemizin tüm sorunlarını aşacağına inanıyoruz."

Faik Öztrak, konuşmasının sonunda hayatlarını kaybeden eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı, sanatçı Arif Şentürk ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederine Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası istişareyle olacak"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"6 partinin 28 Şubat'ta açıklayacağı mutabakat metninin genel başkan yardımcıları tarafından partilerin alfabetik sırasına göre okunacağı belirtiliyor. Bu konu ile ilgili hazırlıklar tamamlandı mı? Genel başkanlar da alfabetik sıraya göre mi oturacak?" sorusuna Öztrak, "Biz saray gibi gazetecilere akreditasyon uygulamayacağız. Toplantıya katıldığınızda oturma düzenini de diğer hususları da gözlerinizle göreceksiniz." yanıtını verdi.

"Bugün bir köşe yazısında İYİ Parti kurucularından Bilal Karaca'nın 'CHP'nin elitist kadrolarının, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AK Parti geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri iktidarın değirmenine su taşır. Bu kesimler, CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını kabullenmelidirler.' dediği iddia ediliyor. Sizin bu açıklamaya ilişkin bir değerlendirmeniz var mı?" sorusuna karşılık Öztrak, şunları kaydetti:

"Ortada bir iddia olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bir iddiaya cevap vermem söz konusu dahi olamaz ama bu vesileyle şunu söyleyeyim. CHP olarak bizim tek bir derdimiz var. O da milletimizin değirmenine su taşımak. Konuşmamda açıkça ifade ettim. Ülkemiz siyasi tarihinde mevcut ana damarların bir masa etrafında toplanması çok önemli bir siyasi dönüm noktasıdır. Türkiye'nin ortak geleceğinin inşası karşıtlıklar üzerinden değil, ortak beklentiler, istişare ve uzlaşıyla olacaktır. Ahlatlıbel'de verilen fotoğraflar Türkiye'nin ortak geleceği için umut veren fotoğraflar."

Faik Öztrak, "6 parti buluşmasının çeşitli başlıklarının partilerin tabanında rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Örneğin, Kürt kökenli milletvekillerinden masada neden HDP'nin olmadığına dair eleştiriler geldiği söyleniyor. Yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine de "Anlaşılan saray da havuz medyası da 6 genel başkanın bir masa etrafında toplanmasını, birlikte fotoğraf vermesini, bir yol haritasını açıklamasını hiçbir zaman hazmedemeyecekler." dedi.

"Mavi Marmara baskını sonrası İsrail'le yeniden normalleşme dönemi başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı mart ayında Türkiye'ye geliyor. Bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Öyle görülüyor ki 'one minute tiyatrosu' artık gişe yapmadığı için perdelerini kapatıyor. Doğrusu rüzgar gülü bile Erdoğan'ın dönüş hızına yetişemiyor." yanıtını verdi.