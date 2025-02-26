CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören iş yerlerinin yeniden inşasının bitirilemediğini iddia etti.
Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede acıların sona ermediğini belirtti.
Depremzedelere "bitmemiş konutların anahtarlarının teslim edildiğini" ileri süren Öztunç, Kahramanmaraş'ta esnafın durumunun iyi olmadığını savundu.
Kentte iş hayatının toparlanamadığını iddia eden Öztunç, "Esnafın dükkanları bitirilmedi." diye konuştu.
Öztunç, Elbistan'da "İlk Evim Projesi" kapsamında yapılacak konutların ilçe merkezine 20 kilometre uzakta yapılmasının planlandığını belirterek, bu karardan vazgeçilmesini istedi.
Son Dakika › Politika › Öztunç: Depremzede Esnaf Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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