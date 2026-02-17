Öztürkmen: Kadına Şiddette Yeni Tedbirler Şart

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kadına yönelik şiddete karşı hukuki tedbirlerin arttırılması için düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde geçen ay 26 kadının öldürüldüğünü hatırlattı.

Kadının kamusal alandan uzaklaştırılarak eve hapsedilmek istendiğini iddia eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Kadını toplumdan soyutladıkça, eve hapsettikçe kadın cinayetleri artıyor. Kadın cinayetleri sadece polisiye ve kriminal bir vaka değildir, siyasidir, ideolojiktir ve ekonomiktir. Kadına yönelik şiddet konusunda karnesi Türkiye'den çok daha iyi olan, olumsuz istatistiği gerileyen ülkeler yeni tedbirler, daha sert hukuki yaptırımlar geliştiriyor. 1 Ocak-20 Ekim 2025 tarihlerinde 85 kadın cinayetinin işlendiği İtalya'da, ceza kanununa kadın cinayeti suçu ile ilgili yeni bir madde ekledi ve kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar getiriliyor."

CHP'li Öztürkmen, kadın cinayetlerine ilişkin geçen ay TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduğunu aktardı.

Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen öldürme, yaralama, cinsel saldırı suçlarında iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile hafifletici nedenlerin kaldırılması gerektiğini dile getiren Öztürkmen, "cezaların ertelenmemesi ve denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmaması" gibi yaptırımları içeren kanun teklifine tüm partilerden destek beklediğini vurguladı.