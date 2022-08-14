Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı

14.08.2022 14:36
Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı

Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı.

Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 75'inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükelçi Muhammad Syrus Sajiad Qazi, Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti. Programda konuşan Büyükelçi Qazi, "Kaid-i Azam tarafından öngörüldüğü gibi ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan'ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür" dedi.

Ayrıca Pakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Atakule'ye Pakistan ve Türkiye'nin dayanışma mesajlarını içeren metinler yansıtılacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pakistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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