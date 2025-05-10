Pakistan ve Hindistan'da Ateşkes Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pakistan ve Hindistan'da Ateşkes Başladı

Pakistan ve Hindistan\'da Ateşkes Başladı

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes, Türkiye saatiyle 14.30'da yürürlüğe girdi.

10.05.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesin Türkiye saatliyle 14.30'da başladığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri yaptığı açıklamada, Pakistan'ın askeri operasyonlarından sorumlu komutanının öğleden sonra Hint mevkidaşını aradığını ve bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Misri, "Aralarında her iki tarafın bugün Hindistan saati ile 17.00'den (Türkiye saati ile 14.30) itibaren kara, hava ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlayışın yürürlüğe girmesi için her iki tarafa da talimat verildi. İki ülkenin komutanları 12 Mayıs'ta tekrar görüşecek" ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hindistan ve Pakistan bugün ateşkes ve askeri müdahalenin durdurulması konusunda bir mutabakata vardı. Hindistan, terörizmin her türlü biçimine ve tezahürüne karşı istikrarlı ve tavizsiz bir duruş sergiledi. Bunu yapmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye ve Suudi Arabistan önemli rol oynadı"

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar da yaptığı açıklamada, ateşkesi teyit etti. Bakan Dar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştı. Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden, bölgede her zaman barış ve güvenlik için çaba göstermiştir!" ifadelerini kullandı. Dar, Pakistan medyasından Geo News'e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ateşkesin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ateşkes anlaşmasına yönelik aktif diplomasi çabalarına 30'dan fazla ülkenin katıldığını belirten Dar, söz konusu ülkelere teşekkür etti. Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çabalarını da takdir etti. Dar, "Pakistan, egemenliğinden ödün vermeden her zaman bölgesel barış için çalışmıştır" dedi. Hindistan ile yapılan anlaşmanın tam teşekküllü bir ateşkes olduğunu vurgulayan Dar, anlaşmanın ardından Hindistan ve Pakistan'ın askeri kanalları ve telefon hatlarını aktif hale getirdiğini söyledi.

Pakistan hava sahasını tüm uçuşlara açtı

Pakistan Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, ateşkesin duyurulmasının ardından ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara tamamen açıldığı ifade edildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Diplomasi, Hindistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan ve Hindistan'da Ateşkes Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:07:51. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve Hindistan'da Ateşkes Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.