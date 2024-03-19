Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı: Çantayı onun dediği yere götürdüm

Politika

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve CHP'ye satılan binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın ifadeleri ortaya çıktı.

"DÜŞÜK TEKLİF EDİLDİĞİ İÇİN İLK GÖRÜŞMEDE BİNAYI SATMADIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve bina sahibi Ali Rıza Braka ifade verdi. Arnavutluk uyruklu Ali Rıza Braka ifadesinde, 2021'de Türkiye vatandaşı olduğunu, Seas Besicilik Sanayi Limited Şirketi isimli şirketinin olduğunu ve farklı alanlarda yatırımcı olduğunu belirtti. Satışın yapıldığı ofisin sahibi olan Gökhan Taşkapan'ın hukuk danışmanlığını yaptığını söyleyen Braka, soruşturmaya konu 14 dairelik binayı bir emlak şirketi aracılığıyla satışa çıkardığını, toplam 43 milyon TL istediğini, emlak ofisinde CHP'den bir kişi ile görüştüklerini, düşük teklif edildiği için ilk görüşmede binayı satmadığını söyledi.

"TÜM GÖRÜŞMELER TAŞKAPAN VE CHP'Lİ İSİMLER ARASINDA GEÇTİ"

Ali Rıza Braka, daha sonra dairenin satımı için avukatı Gökhan Taşkapan ile iletişime geçtiklerini, avukatının CHP'lilerle görüşme ayarladığını söyledi. Sarıyer Belediye Başkanlığı binasında yapılan görüşmede de sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. Braka, "Avukatım ve taşınmazı satın almak isteyen CHP'li kişiler sürekli olarak irtibat halindeydi ve bir gün avukatım beni arayarak karşı tarafın 41 milyon TL bedelle bütün taşınmazları almayı ödemeyi kabul ettiğini söyledi" dedi. Braka, tüm görüşmelerin avukat Taşkapan ve CHP'li isimler arasında gerçekleştiğini de söyledi.

CHP'ye satılan binanın sahibi Ali Rıza Braka.

KAFTANCIOĞLU İLE NOTERDE SÖZLEŞME İMZALANDI

Ali Rıza Braka, "Avukatım Gökhan Taşkapan 41 milyon TL bedelle taşınmazı CHP'ye satacağımızı söyledi. CHP adına süreci o tarihte il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisi ile 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde 'Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi' imzaladık. Buna göre tüm paralar benim hesabıma yattıktan sonra ben taşınmazları kendilerine devredecektim. Bu sözleşmede de görüleceği üzere resmi olarak 24 milyon 360 bin TL bedel gösterdik. Yine bu sözleşmede CHP tarafından bana o gün 6 milyon TL, 18 Kasım 2019 tarihinde 8 milyon TL ve geri kalan bedelin de 9 Aralık 2019 tarihinde ödeneceğini kararlaştırdık" dedi. Ödemeye ilişkin sözleşmeyi savcılığa sunan Ali Rıza Braka, her ne kadar 41 milyon TL'ye satış için anlaştıysa da resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterilmiş olmasının herhangi bir sakıncası olmadığını düşündüğünü ifade etti.

PARAYI SAYARAK ALMIŞ

İddiaya konu para sayma işleminin olduğu 9 Aralık 2019 günü avukatının kendisini arayarak ofisine çağırdığını, paranın bir kısmının elden alacağını söylemesi üzerine ofise gittiğini söyleyen Braka, "Ofiste tanımadığım 4-5 kişi vardı. Bunların kim olduklarını bilmiyorum. Ben ofise gittiğimde paranın bir kısmı oradaydı. Bu sırada sürekli olarak dışarıdan birileri çantalarla içeri para getiriyordu. Ben ise sayıyordum. Paranın tamamı TL idi. Kesinlikle euro veya dolar cinsinden para yoktu. Ben o gün toplamda 15 milyon 510 bin TL'yi 4-5 çanta içerisinde şirket çalışanım ve şoförüm ile birlikte alarak ofisten ayrıldım" dedi. Toplamda 39 milyon 870 bin TL aldığını belirten Braka, geriye kalan meblağın ise komisyon ve diğer giderler olduğunu söyleyerek verilmediğini öne sürdü.

İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz.

GÖRÜNTÜLERDEKİ EURO SORULDU

Kamera kayıtlarında masa başında bulunan 3 kişinin Euro cinsinden para saydıklarının tespit edildiğini sorması üzerine Braka, euro bulunan şahısları tanımadığını, görüntülerin muhtemelen kendisinin ofiste bulunmadığı bir zaman diliminde çekilmiş olabileceğini söyledi.

"FATİH KELEŞ'İ 12-13 YILDIR TANIRIM"

İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i yaklaşık 12-13 yıldır tanıdığını, Keleş'in emanet para olduğunu, tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını kendisiyle taşımayı rica etmesi üzerine buluştuklarını ve para çantalarından bir tanesini verdiğini anlattı. Yılmaz, "Ofiste başkaları da vardı. Ancak ben bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Ben sadece benden yardım isteyen Fatih Keleş'i kırmayarak bir çanta parayı aldım ve onun dediği yere götürdüm. Zaten aynı anda gitmedik. Ofise gittiğimde Fatih orada beni bekliyordu. Ben üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Görüntülerdeki Euro cinsi para sorusuna ise Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Paraları neden saydığıma yönelik soruya verecek cevabım yoktur" diye konuştu. Savcı Yılmaz'a parayı kime teslim ettiklerini sordu. Yılmaz, Ali Rıza Braka'yı tanımadığını görüntülerinin çekildiği sırada Braka'nın ofiste olup olmadığını bilmediğini söyledi.