Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı - Son Dakika
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Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı

16.05.2022 15:22
Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı

ORC Araştırma'nın 15 aylık anket tablosuna göre AK Parti'nin oyları Şubat 2021'den bu yana 8,8 puan eridi. 2019'daki yerel seçimlerden AK Parti birinci parti olarak çıksa da Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler CHP'ye geçmişti. Bir sonraki seçimse Haziran 2023'te düzenlenecek.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından üç partinin 15 aylık tablosunu paylaştı.

AK PARTİ'DTE 8 PUANLIK DÜŞÜŞ

Buna AK Parti, Şubat 2021'deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü.

Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı

CHP'DE KÜÇÜK DE OLSA ARTIŞ

Şubat2021'de yüzde 22.3'lük oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP'yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı ve 24.1'e çıkardı.

Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı

AK PARTİ'NİN KAYBETTİĞİ 8 PUANI İYİ PARTİ Mİ ALDI?

Oy oranını neredeyse ikiye katlayan İYİ Parti'yse Şubat 2021'deki yüzde 10,8'lik oyunu Mayıs 2022'de 18,4'e çıkardı.

Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı

DİĞER ŞİRKETLER ÜÇ PARTİYİ NASIL ÖLÇMÜŞTÜ?

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre üç partinin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AK Parti yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL'un nisan anketindeyse üç partinin oy oranı şöyleydi: AK Parti yüzde 32,1, CHP yüzde 22,4, İYİ Parti yüzde 18,6.

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