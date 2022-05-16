Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AK Parti eridi, İYİ Parti katlandı - Son Dakika

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından üç partinin 15 aylık tablosunu paylaştı.
Buna AK Parti, Şubat 2021'deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü.
Şubat2021'de yüzde 22.3'lük oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP'yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı ve 24.1'e çıkardı.
Oy oranını neredeyse ikiye katlayan İYİ Parti'yse Şubat 2021'deki yüzde 10,8'lik oyunu Mayıs 2022'de 18,4'e çıkardı.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre üç partinin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AK Parti yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5 olarak ölçülmüştü.
MetroPOLL'un nisan anketindeyse üç partinin oy oranı şöyleydi: AK Parti yüzde 32,1, CHP yüzde 22,4, İYİ Parti yüzde 18,6.
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