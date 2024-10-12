Pendik'te Caddeye Recai Kutan'ın İsmi Verildi - Son Dakika
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Politika

Pendik'te Caddeye Recai Kutan'ın İsmi Verildi

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Pendik Belediyesi, milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Recai Kutan'ın adını bir caddeye verme kararı aldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu kararın oy birliğiyle alındığını duyurdu ve Kutan'ın Türkiye için önemli bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

12.10.2024 12:13  Güncelleme: 12:20
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Recai Kutan'ın ismi Pendik'te bir caddeye verildi

Pendik Belediyesi Recai Kutan'ın ismini caddeye verdi

İSTANBUL - Pendik Belediye Meclisi, aldığı kararla bir caddeye geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden, milli görüş hareketinin önemli isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın ismini verdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, karar için meclis üyelerine teşekkür ederek, "Recai Kutan Türkiye'nin yetiştirdiği değerli siyaset adamlarından. Allah rahmet eylesin. Hepiniz nezaket gösterdiniz teşekkür ediyorum. Bir caddeye ismini vermek suretiyle onun da ismini Pendik'te yaşatmaya hep beraber karar verdik. Teşekkür ediyorum" dedi.

Pendik Belediyesi'nin AK Partili meclis üyeleri, bir caddeye, geçtiğiniz hafta hayatını kaybeden milli görüş hareketinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın adının verilmesi yönünde teklif verdi. Belediye meclisi teklifi oy birliği ile kabul ederek ilçedeki bir caddeye Recai Kutan'ın ismini verdi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kararın oy birliğiyle geçmesinin ardından, "Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Recai Kutan Türkiye'nin yetiştirdiği değerli siyaset adamlarından. Allah rahmet eylesin, hepiniz nezaket gösterdiniz teşekkür ediyorum. Bir caddeye ismini vermek suretiyle onun da ismini Pendik'te yaşatmaya hep beraber karar verdik. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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