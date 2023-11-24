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Polat çifti soruşturmasında muhasebeci tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika

Polat çifti soruşturmasında muhasebeci tutuklama talebiyle sevk edildi

Engin Polat'ın muhasebecisi Gökay Bekar, Polat çifti soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

24.11.2023 - 11:42,  Güncelleme: 11:46
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Engin ve Dilan Polat çiftinin soruşturmasında Engin Polat'ın muhasebecisi Gökay Be kar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

HEM MUHASEBECİSİ HEM DE AKRABASI

Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polat çifti soruşturmasında gözaltına alınan Engin Polat'ın muhasebecisi aynı zamanda akrabası olan Gökay Bekar adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Bekar, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Polat operasyonunda çiftin muhasebeciliğini yapan akrabası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın da olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polat operasyonunda çiftin muhasebeciliğini yapan akrabası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Polat operasyonunda çiftin muhasebeciliğini yapan akrabası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Polat operasyonunda çiftin muhasebeciliğini yapan akrabası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Polat çifti soruşturmasında muhasebeci tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat çifti soruşturmasında muhasebeci tutuklama talebiyle sevk edildi - Son Dakika
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