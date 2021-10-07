AK Parti'li Taşkın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Taşkın, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslam medeniyetinin, cami merkezli bir medeniyet olduğunu söyledi.

Camilerin, şehirlerin kalbi, hayatın merkezi olduğunu ifade eden Taşkın, "İlim, irfan ve hikmet kaynağıdır. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekanlarıdır." dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Taşkın, tüm din görevlilerini tebrik etti.