Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır" - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır"

29.08.2022 23:06
Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Fransa ile ortak komşuları olan Almanya'nın doğu politikasını eleştirerek, "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Fransa ile ortak komşuları olan Almanya'nın doğu politikasını eleştirerek, "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır" dedi.

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından Fransa Girişimciler Birliği (MEDEF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Morawiecki, Fransa ile ortak komşuları olan Almanya'nın doğu politikasını eleştirdi. Avrupa'nın hem enerjide hem de diğer birçok alanda güvenilmeyecek ortakların ne kadar risk oluşturabileceğini gördüğünü ifade eden Morawiecki, "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır. Almanya da bu kaybetmiş politikanın farkındadır" dedi.

"Avrupa'ya birlik çağrısı"

Avrupa içinde birliği tesis etmenin önemine vurgu yapan Başbakan Morawiecki, "AB olarak tüm günün zorluklarını birlikte göğüslemeliyiz. İlerlemek istiyorsak, eylemleri değiştirmek durumundayız. ya Avrupa olarak birlikte çalışıp, yelkenlerimizi açarız ya da hayalet bir gemiye dönüşürüz" dedi.

"Mahşerin dört atlısı"

Bir salgının sonrasında ekonomik krizin ve nihayetinde de Rusya'nın Ukrayna'yı ezmek istediği acımasız bir savaşın yaşandığına değinen Başbakan Morawiecki, ufukta bir enerji ve gıda krizinin olduğuna işaret ederek, bunları zamanımızda "mahşerin dört atlısı" olarak nitelendirdi.

"Bugün ucuz gazın gerçek bedelini Ukrayna kanıyla ödüyor"

Rus gazı ile ilgili de konuşan Morawiecki, "Bugün Rusya'nın ucuz gazının gerçek bedelini Ukrayna kanıyla ödüyor. Çok uzun süredir Rus gazının düşük fiyatı komşumuz birçok ülke için önemli hale gelmiş fakat Fransa hariç" dedi. - PARİS

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Macron: 'Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz' Macron: 'Nükleer silahlar savaşın nesnesi olamaz' Macron, Paris'te Polonya Başbakanı Morawiecki ile görüştü Açıklaması Macron, Paris'te Polonya Başbakanı Morawiecki ile görüştü Açıklaması
Kaynak: İHA

Polonya, Almanya, Ukrayna, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ortak komşumuz Almanya'nın doğu politikası kaybetmiş bir politikadır" - Son Dakika
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